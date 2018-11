Ue | Bce | crescita debole ma prosegue espansione in area euro

Bce : rischi bilanciati per la crescita nell'Eurozona - serve ancora accomodamento monetario : 'I rischi per le prospettive di crescita nell'area dell'euro si possono tuttora ritenere sostanzialmente bilanciati. Nel contempo, restano in rilievo rischi connessi al protezionismo, alle ...

Bollettino mensile Bce : crescita solida ma leggermente più debole delle attese : Ciononostante, il vigore di fondo dell'economia continua a sostenere la convinzione del Consiglio direttivo che l'inflazione nel prossimo periodo procederà stabilmente a convergere verso il livello ...

Quattro mosse con cui la Bce potrà affrontare crescita zero : Le Tltro sono state operazioni di rifinanziamento a lungo termine mirate, 'targeted', al credito per l'economia reale. Consentire una nuova operazione analoga aiuterebbe le banche a godere ancora di ...

Bce - tensioni guerra commerciale minano crescita zona euro : I policymaker hanno, tuttavia, riconosciuto che l'economia interna mostra una notevole resilienza , quindi i rischi per la crescita restano "bilanciati". Il consiglio conferma quindi la propria ...

Bce rassicura su crescita e inflazione - verso chiusura Qe a fine anno : La Bce ha mantenuto invariata la propria politica monetaria confermando in sostanza che se non ci saranno sorprese l'outlook economico attuale -- pur non privo di rischi e incertezze -- permetterà di chiudere il programma di Qe alla fine di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Bce - Draghi sforbicia stime di crescita (13 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: banche centrali protagoniste, Draghi e la Bce sforbiciano le stime di crescita. Governo, pasticcio sul decreto milleproroghe

Bce taglia stime crescita eurozona - nel 2018 +2% - in 2019 +1 - 8% - : Roma, 13 set., askanews, - Gli economisti della Bce hanno ritoccato al ribasso le previsioni di crescita economica dell'area euro, mentre hanno confermato quelle sull'inflazione. Ora sul 2018 ...

Banche centrali protagoniste : Bce sforbicia le stime di crescita. La Turchia alza i tassi : In mattinata il differenziale di rendimento, che ora viaggia attorno ai 257 punti base, si era ridotto a 254 in scia alla smentita del Mef di dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. L' ...

La Bce lascia i tassi invariati. Draghi : "La crescita resta solida - ma le incertezze aumentano" : MILANO - La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. La ...

Mario Draghi resta fermo. La Bce lima al ribasso le stime di crescita dell'Eurozona - ma la strategia non cambia : La Bce conferma in toto la sua strategia. Sulla base della consueta analisi economica e monetaria abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, ha detto il presidente Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte. "Continuiamo ad attenderci che si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno nell'orizzonte dell'estate del 2019 e in ogni caso finchè ciò sarà necessario" ha detto il ...

La Bce lima le stime di crescita e conferma : il Qe finirà il 31 dicembre. Da ottobre acquisti dimezzati a 15 miliardi : Riviste leggermente al ribasso le stime di crescita per il 2018 e 2019. confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo...

Bce verso un taglio alle stime di crescita. Attesa per la stretta sui tassi in Turchia : ... chiamato oggi ad annunciare un probabile e leggero taglio alle stime di crescita dell'Eurozona e contemporaneamente a ribadire che l'economia è tanto solida da confermare la scaletta per lo ...

Doccia fredda dalla Bce : rallenta la crescita del Pil. Conti pubblici più difficili : La Brexit, i dazi di Trump, la crisi della lira turca, l’ennesimo disastro in Argentina. Già prima dell’estate Mario Draghi aveva fatto capire che al di qua dell’Atlantico il vento non è più in poppa. L’economia rallenta anche perché l’aumento dei tassi della Federal Reserve e i tagli fiscali stanno riportando negli Stati Uniti capitali finora inve...