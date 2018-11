: Ue, al rialzo stime deficit Italia - NotizieIN : Ue, al rialzo stime deficit Italia - TelevideoRai101 : Ue, al rialzo stime deficit Italia - lauranaka : Altolà #Ue alla manovra, arrivano stime Commissione: 'deficit e interessi più alti non fanno scendere rapporto debi… -

La Commissione europea ha rivisto allesulno, che passa dall'1,7% all'1,9% nel 2018 e poi schizza al 2,9% nel 2019, "a causa delle misure programmate" come reddito di cittadinanza, riforma Fornero e inventi pubblici che aumenteranno significativamente la spesa". Nel 2020 ilsfonderà il tetto del 3%, raggiungendo il 3,1%. L'Ue precisa che tale cifra non tiene in considerazione la clausola di salvaguardia, cioè l'aumento dell'Iva, data la "sistematica sterilizzazione".(Di giovedì 8 novembre 2018)