Uccide la moglie affetta da Alzheimer allo stadio finale | nessuno sconto

(Di giovedì 8 novembre 2018) In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, faccia una legge sull'eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere - espresso altre volte - che non meriti le attenuanti di aver agito con "particolare valore morale" chiuna "persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica". Così la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario senza 'etico' a un marito che aveva sparato allaricoverataper. Con questa decisione depositata oggi, i supremi giudici affermano il principio per cui "nella attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di pietà è incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo.Non può quindi essere ritenuta di particolare valore morale - concludono ...