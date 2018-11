Ubriaco litiga al bar a Crevacuore | è finito in ospedale

Ubriaco litiga con la moglie - getta la figlia dal balcone e poi accoltella figlio : Dramma familiare nel rione periferico "Paolo VI" di Taranto. Dopo aver litigato violentemente con la moglie al telefono, l'uomo, pesantemente Ubriaco, si è vendicato sui figli. Prima ha afferrato la più piccola, di appena tre anni, e l'ha lanciata dal balcone dell'appartamente che si trova al terzo piano. Poi si è avventato contro l'altro figlio, che non ha ancora compiuto dieci anni, e lo ha accoltellato alla gola ferendolo gravemente. Anche la ...