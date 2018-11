Twitter PWA sia aggiorna | sbarca la funzione “Seguito da”

Twitter PWA : nuovo update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi che la Progressive Web App di Twitter si è appena aggiornata lato server per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Novità Aggiunta la possibilità di taggare fino a 10 persone in un Tweet con foto. Apportati alcuni miglioramenti alle performance in background. Risolti alcuni problemi inerenti all’interfaccia grafica. Implementata tutta una serie di miglioramenti all’esperienza utente durante ...