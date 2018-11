Tutti a parlare della ragazza di Paola Egonu | mentre Fabiano Caruana è ancora single

Si è arreso Francesco Amato - aveva preso ostaggi alle Poste per otto ore. «Vi ammazzo Tutti - voglio parlare con Salvini» : Si sarebbe arreso Francesco Amato , l'uomo condannato a 19 anni di carcere per il processo di 'Ndrangheta 'Aemilia' (processo che ha visto qualche giorno fa anche la condanna...

Reggio Emilia - condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato - vi ammazzo Tutti e voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...