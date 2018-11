Trump è un' ' anatra zoppa' Ma in passato non ha portato male

L'anatra zoppa Trump dovrà rallentare - ma senza temere l'impeachment : Non sarà stata l'ondata blu che tanti auspicavano, ma il risultato delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti è netto e il messaggio lanciato dagli americani a Donald Trump è inequivocabile. I Democratici si riprendono la Camera, con i ben oltre 23 seggi in più richiesti per avere la maggioranza, determinando i presupposti affinché sia più difficile per il tycoon, arrivato alla Casa Bianca nel 2016, ...

Elezioni midterm - Trump senza maggioranza : è "un'anatra zoppa" - : Il voto di metà mandato ha restituito la Camera ai democratici dopo 8 anni, lasciando i repubblicani solo il controllo del Senato. I blu potranno rallentare la politica del presidente, sul quale ...

L'America al voto per il Midterm : Trump rischia di diventare "un'anatra zoppa" : Gli Stati Uniti si fermano per le elezioni di metà mandato. Il "referendum su Trump" si svolge in una situazione di violenza...

Midterm Usa - e se l'anatra Trump non fosse così azzoppata? : I sondaggi danno i dem in vantaggio, anche se la forchetta va riducendosi. Ma il presidente, che ha trasformato il voto in un referendum su se stesso, potrebbe godere di una 'riserva' di reticenti in ...