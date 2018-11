Tronchetti Provera e Afef si separano | il loro matrimonio finisce dopo 17 anni

Tronchetti Provera e Afef si separano dopo 17 anni : È finito l'amore fra Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen. L'amministratore delegato di Pirelli e la showgirl si separano . I legali degli ormai ex coniugi hanno depositato l'istanza di separazione ai primi di novembre al Tribunale di Milano. Il giudice Anna Cattaneo, presidente della nona sezione, specializzata in diritto di famiglia, a breve fisserà l'udienza in cui il manager e l'ex modella e presentatrice televisiva dovranno trovare un ...

Caso Kroll : Tronchetti Provera assolto : ANSA, - MILANO, 06 NOV - Marco Tronchetti Provera è stato assolto a Milano nel terzo processo d'appello nel quale risponde di ricettazione per il Caso ' Kroll '. Per la vicenda, che risale al 2004, l'...

