Tria : da Ue défaillance tecnica in stime : 14.00 Le previsioni dell'Ue sul deficit italiano "sono in netto contrasto con quelle del governo italiano e derivano da un'analisi non attenta e parziale", "nonostante le informazioni e i chiarimenti forniti dall'Italia". Così una nota del ministro dell'Economia, Tria, "Ci dispiace constatare questa défaillance tecnica della Commissione,che non influenzerà la continuazione del dialogo" con l'Ue. "Rimane il fatto che il parlamento italiano ha ...