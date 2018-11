Torna la festa di San Martino

Torna la Festa dell'agricoltura a Salvaterra : Nel pomeriggio laboratori per bambini a cura delle Scuole di Salvaterra e spettacoli e animazioni per grandi e piccini. 'Si tratta di un evento spiega l'assessore a cultura e maniFestazioni Silvia ...

Milan - Torna Conti tra i convocati. Il club fa festa : "BenTornato Andrea" : Andrea Conti si augura di aver saldato, ampiamente, il suo conto con la sfortuna. Il classe '94, infatti, si è trasferito dall'Atalanta al Milan nell'estate nel 2017 ma di fatto non è mai riuscito a ...

Torna nella Tuscia viterbese la Festa che celebra la tradizione di due prodotti artigianali - Olio e Vino Novello : ... e anche le famiglie potranno condividere nel centro storico numerosi spettacoli e cortei storici in costume con ambientazioni e dimostrazione dell'arte del mestiere: dai Mini Sbandieratori di ...

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

A Umbriafiere Torna la festa del vintage : BASTIA UMBRA vintage, modernariato, antichità, collezionismo e qualche sorpresa. È un vero e proprio viaggio nel tempo quello che attende i visitatori della sesta edizione di La Terra dei Mercanti, in ...

F1 GP Stati Uniti : Raikkonen Torna a vincere - Hamilton rimanda la festa iridata : Cronaca Splende finalmente il sole su weekend del GP degli Stati Uniti: gomma usata per i primi dieci, con Mercedes Vettel e Ricciardo su mescola supersoft, e gli altri su ultrasoft. Si spengono i ...

Formula 1 Usa - una Ferrari Torna sul gradino più alto del podio : festa Raikkonen! : Si è concluso il grande premio ad Austin, una gara che ha portato emozioni e colpi di scena, una Ferrari torna sul gradino più alto del podio, a sorprese il vincitore è stato il finlandese Kimi Raikkonen che si riscatta dopo le ultime deludenti prestazioni. festa rinviata per Lewis Hamilton, adesso altro match point in Messico per il pilota della Mercedes. RAIKKONEN VERSTAPPEN HAMILTON VETTEL BOTTAS L'articolo Formula 1 Usa, una ...

Eurochocolate : dal 19 ottobre a Perugia Torna la festa del cioccolato : EurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateChe autunno sarebbe senza Eurochocolate? Perché ormai il festival internazionale del cioccolato di Perugia è un appuntamento fisso: quest’anno si terrà dal 19 al 28 ottobre, e sarà ancora una volta il miglior pretesto per un weekend perché la città (e l’Umbria) è sempre bellissima. E poi, come si fa a resistere al cioccolato? LEGGI ANCHE8 cose ...

Sua maestà la castagna - a Marradi Torna la festa / FOTO : Inoltre, prodotti artigianali e commerciali, animazione e intrattenimento con artisti di strada e musicisti itineranti, animazione per bambini, spettacoli di illusionismo e arte varia, mostre e ...

Milano. Oggi Torna la festa esagerata a Casa Jannacci : torna a Casa Jannacci, l’antico dormitorio comunale di viale Ortles 69, lo spettacolo “esagerato”. Oggi la struttura a gestione pubblica

La Pellicola d’Oro Torna alla Festa del Cinema di Roma il 19 ottobre allo Spazio Lazio Film Commission : “La Pellicola d’Oro” torna per il secondo anno consecutivo, alla 13^ edizione de la Festa del Cinema di Roma, con un convegno dal titolo “Mestieri ed artigiani del Cinema Italiano – Per valorizzare i mestieri nascosti” Si terrà venerdì 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo Spazio “RomaLazioFilmCommission”, all’interno della 13^ edizione de la Festa del Cinema di Roma, il convegno “Mestieri ed artigiani del Cinema Italiano – Per valorizzare i ...

Il Pd Torna in piazza dopo la batosta : manifestazione a Roma contro il governo DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . 'Mi sembra una buona ripartenza non solo ...

Il Pd Torna in piazza dopo la batosta : manifestazione a Roma contro il governo DIRETTA TV : Il Pd alla prova della piazza. Il principale partito di opposizione chiama a raccolta i suoi sostenitori per una manifestazione in piazza del Popolo , a Roma . Il segretario Martina ha accolto a ...

Arti performative. Torna a Ravenna Fèsta - il festival organizzato da E-production : Chiara Lagani, fondatrice della compagnia teatrale Fanny & Alexander, negli anni scorsi ha messo in scena un ciclo di spettacoli tratti dai libri di Oz: ora, per i Millenni di Einaudi - e il prossimo ...