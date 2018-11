Torino | tour esperenziale per Luci d’artista 2018

Scaletta e ingressi per il tour di Cesare Cremonini a Torino dopo le date zero a Mantova : Il tour di Cesare Cremonini inizia ufficialmente con la data di Torino. dopo le date zero che ha portato al PalaBam di Mantova, il cantautore bolognese è ora pronto a un ritorno sul palco con tutta la musica di Possibili scenari e quella che ha caratterizzato la sua carriera, approdata per la prima volta e con successo nei maggiori stadi italiani nell'estate del 2018. La data di Torino è sold out in prevendita, quindi non sarà possibile ...

Al via stasera il Tour Cesare Cremonini Live 2018 – Si parte da Torino : la scaletta : Tutto pronto per il “Cremonini Live 2018”: al via questa sera da Torino il Tour nei palasport italiani parte stasera con il concerto al Pala Olimpico di Torino – esaurito in prevendita – il “Cremonini Live 2018”, la tranche invernale dei quattro concerti negli stadi di Cesare Cremonini. Il “miracolo pop” continua in 23 date nei palasport italiani, un Tour che attraverserà l‘Italia, dopo la doppia data di Mantova, e ...

Concerti - Cesare Cremonini : al via da Torino il tour nei palasport - SCALETTA / FOTO : ... Share the love," "Momento silenzioso" "Una come te" "Vieni a vedere perché" "Le sei e ventisei" "Mondo" "Logico #1" "GreyGoose" "Dev'essere così" "Al tuo matrimonio" "Il pagliaccio" "50 Special" "...

Il Cirque de Soleil a Torino al Pala Alpitour con il nuovo spettacolo Toruk dal 15 al 18 novembre : Il calendario degli spettacoli del Cirque de Soleil Torino " dal 15 al 18 novembre 2018 Pala Alpitour Giovedì 15 novembre ore 20.30 Venerdì 16 novembre ore 20.30 Sabato 17 novembre ore 16.30 Sabato ...

La Champions League a Torino e Roma per il Trophy Tour di Nissan : Torino , askanews, - Una foto vicino alla "coppa dalle grandi orecchie". Il trofeo più ambito del calcio europeo è passato da Torino, una delle tappe dell'UEFA Champions League Trophy Tour di Nissan, ...

Ghali In Tour - su Real Time alle 21 le immagini esclusive del concerto di Torino : Su Real Time mercoledì 24 ottobre non perdete Ghali In Tour, un'anteprima esclusiva della prima data del concerto del trapper Ghali

Champions League - IlTrophy Tour di Nissan a Torino e roma : ...UEFA Champions League Trophy Tour All'interno del Nissan Football Lab sarà infatti possibile scoprire in modo divertente le ultimissime tecnologie Nissan Intelligent Mobility nate per creare un mondo ...

Champions League – IlTrophy Tour di Nissan a Torino e roma : Una foto da campioni a Torino e roma con l’UEFA Champions League Trophy Tour di Nissan. Il trofeo calcistico più ambito d’Europa in mostra a Torino il 26 e il 27 ottobre all’interno del Nissan “Football Lab” con Gianluca Vialli ospite d’onore. La coppa sarà poi visibile a roma il 29 e il 30 ottobre Una foto vicino alla “coppa dalle grandi orecchie”, il trofeo più ambito dalle squadre di tutta ...

Ufficiale la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour 2018 dopo il debutto a Torino (video) : dopo la data zero di Vigevano, col concerto al PalaAlpiTour di Torino è stata ufficializzata la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour, la prima Tournée nei palazzetti italiani per la band di Tommaso Paradiso. Il 21 ottobre il gruppo ha debuttato con la prima data Ufficiale a Torino, aprendo un Tour che è già ovunque sold out per questa prima tranche autunnale: un tale successo di pubblico già in prevendita da spingere gli organizzatori ...

Al via le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta nel 2019 : tutti i prezzi da Milano a Torino : Le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta sono partite. Dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi, sono state finalmente sciolte tutte le riserve sulle tappe che l'artista di Fier ha stabilito per la nuova avventura nei teatri a partire dal 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La consegna dei biglietti avverrà con corriere espresso o con modalità di ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, è necessario ...

Il 'Love Tour' da sold out dei Thegiornalisti è partito da Torino : Dopo la data zero di Vigevano è partito ieri sera dal PalaAlpitour di Torino il Love Tour dei Thegiornalisti. sold Out in tutti palazzetti in cui farà tappa, si concluderà al PalaLottomatica di Roma ...

Mengoni torna sul palco - annunciate le prime date del tour : si parte il 27 aprile da Torino : Da venerdì 19 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali arrivano 'Voglio' e 'Buona vita' . Per la prima volta Marco Mengoni sceglie ben due brani per anticipare il suo ...

Mondiali Volley 2018 – Brividi al Pala Alpitour di Torino : l’inno di Mameli a cappella è magico [VIDEO] : L’inno di Mameli s’interrompe, ma gli azzurri ed il pubblico lo continua a cantare a cappella: Brividi al Pala Alpitour di Torino prima di Italia-Polonia L’Italia tenta l’impresa contro la Polonia durante il match che si sta disputando al Pala Alpitour di Torino, valido per il passaggio del turno alla fase finale dei Mondiali di Pallavolo 2018. Prima della gara, come consuetudine, tocca agli inni nazionali scaldare ...

Mondiali - Zaytsev chiama Torino : 'Il PalaAlpitour diventi una bolgia' : La Polonia ha fatto più fatica nella seconda fase ma ha imparato dai propri errori ed è meritatamente tra le migliori al mondo'.