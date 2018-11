Tim in rosso per 800 milioni con la svalutazione degli avviamenti

Borse in rosso in attesa del voto Usa. SetTimana cruciale per la Manovra - spread sopra 290 : MILANO - Ore 9.30. Partenza debole per le Borse europee: Milano è la peggior e cede lo 0,42%, Londra arretra dello 0,14% e Parigi dello 0,06%, mentre Francoforte si mantiene appena sopra la parità. Un ...

Milan-Sampdoria - infortunio Caldara : le ulTime sulle condizioni del giocatore rossonero : Uscito nel finale per un problema alla caviglia, il difensore rossonero ha riportato una distorsione che verrà valutata meglio domani Sembra più lieve del previsto l’infortunio occorso a Davide Calabria nel corso della partita tra Milan e Sampdoria, giocata nel pomeriggio di oggi a San Siro. Uscito nel finale dopo essersi accasciato sul terreno di gioco, l’esterno difensivo rossonero si è sottoposto ai primi controlli che hanno ...

F1 Toro Rosso - Hartley : «Deluso dal mio ulTimo giro» : CITTA' DEL MESSICO - Brendon Hartley è deluso al termine delle qualifiche in Messico. 'Potevamo entrare in Q3, sono deluso dal mio ultimo giro. La Q1 è andata alla grande, ero in P10 e penso sarebbe ...

Disegno di legge "Codice Rosso" a tutela delle donne vitTime di violenza : La cronaca racconta quotidianamente di violenze, abusi e omicidi ai danni delle donne e della loro frequente difficoltà a denunciare. Hanno spesso paura di reazioni ancor più violente ma alle volte ...

Piazza Affari - quinta setTimana in rosso. Effetto Amazon sul Nasdaq : Questa sera S&P annuncerà il giudizio sul debito pubblico italiano. Il pil Usa del terzo trimestre cresce del 3,5%. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari...

Per Piazza Affari quinta setTimana in rosso. Effetto Amazon sul Nasdaq : Questa sera S&P annuncerà il giudizio sul debito pubblico italiano. Il pil Usa del terzo trimestre cresce del 3,5%. L'euro torna sotto quota 1,14 dollari...

ROMA - CROLLA SCALA MOBILE NELLA METRO : FERITI 24 TIFOSI RUSSI/ Video ulTime notizie - 8 in codice rosso : ROMA, CROLLA SCALA MOBILE NELLA stazione METRO Repubblica: tra FERITI gravi TIFOSI Cska Mosca, Video. Le ultime notizie: nell'incidente una persona ha perso una gamba(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 23:32:00 GMT)

Roma - cede scala mobile della metro. I primi interventi : “7 persone in codice rosso”. TesTimone : “Visto ferito grave” : Una ventina di feriti, sette in codice rosso, quasi tutti tifosi del Cska di Mosca. È questo il bilancio al momento di quanto accaduto alla metropolitana Repubblica di Roma. “Un cedimento di cui dobbiamo capire le cause. L’effetto è stato il cedimento della scala mobile che in discesa ha creato lo scivolamento dei passeggeri. Lì sono stati feriti dalla scala che si era distorta, tipo lama”, dice Giampietro Boscaino, comandante ...

Roma - ulTimatum di Pallotta a Di Francesco : l’allenatore giallorosso si gioca la panchina in 4 gare : Furioso il presidente giallorosso dopo il ko interno con la Spal, Di Francesco ha quattro partite per salvare la panchina Una sconfitta pesantissima, che torna a far traballare la panchina di Eusebio Di Francesco. Il ko della Roma contro la Spal ha fatto infuriare il presidente Pallotta che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe stufo di queste brutte figure che Dzeko e compagni continuano a raccogliere. Alfredo ...

Piazza Affari - quarta setTimana in rosso : perso 10%. Ora il test del rating : Le conferme del leader leghista sulla volontà di proseguire nell'azione di governo con gli alleati M5S consentono a Milano di chiudere piatta la seduta di venerdì. Si attende la risposta del Governo alla lettera della Commissione Ue.Nella prossima settimana responso delle agenzie di rating sulla situazione delle finanze pubbliche italiane...

Paquetà al Milan/ UlTime notizie - ad Flamengo : "Real Madrid? No - ha già firmato coi rossoneri" : Paquetà al Milan, calciomercato: le voci sul possibile passaggio al Real Madrid sono smentite categoricamente dall'ad del Flamengo che conferma la firma coi rossoneri.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:47:00 GMT)

Letizia Trudu - uccisa dall'elica dello yacht a 11 anni : tensione al processo - la tesTimone parla e rischia grosso : Letizia Trudu aveva 11 anni quando morì, nell'estate del 2015, uccisa dall'elica dello yacht dal quale si era tuffata insieme al padre e alla sorellina: una tragedia, avvenuta...

La vita in diretta - l'inviata attraversa col rosso e Tiberio Timperi si infuria : finisce malissimo : l'inviata, però, risponde e spiega - riferendosi ai recenti fatti di cronaca con pedoni morti travolti da autobus - di averlo fatto proprio per spiegare quanto possa essere pericoloso. Spiegazione ...

FRANCESCA FIALDINI E TIBERIO TimPERI - PACE FATTA/ Video - gaffe dell’inviata : attraversa la strada con il rosso : FRANCESCA FIALDINI e TIBERIO TIMPERI hanno definitivamente spazzato via le critiche. I due conduttori de La Vita in Diretta, hanno aperto la stagione "litigando"? Ora è arrivata la PACE!(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:45:00 GMT)