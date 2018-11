The Affair 5 | fuori dal cast Vik | non sarà regular

The Affair - Joshua Jackson lascia (in parte) la serie Showtime. Cosa si nasconde dietro questi addii? : Attenzione Spoiler su The AffairJoshua Jackson non sarà nella quinta e ultima stagione di The Affair. Meglio ci sarà ma probabilmente solo per un episodio, non sarà più quindi parte del cast principale della serie tv come è stato fin dalle sue origini.prosegui la letturaThe Affair, Joshua Jackson lascia (in parte) la serie Showtime. Cosa si nasconde dietro questi addii? pubblicato su TVBlog.it 26 settembre 2018 09:33.

The Affair 5 senza Joshua Jackson? Il finale della quarta stagione in onda su Sky svelerà la verità su Cole : The Affair 5 ci sarà, il pubblico lo sa da tempo visto che Showtime ha rinnovato la serie la scorsa estate, ancora prima del suo arrivo in Italia su Sky Atlantic. A dare la notizia del rinnovo fu il direttore della programmazione della rete americana che ha spiegato: "Ci piacciono l'intimità, le sfumature e l'onestà emotiva di The Affair, che affronta la questione fedeltà/infedeltà da diversi punti di vista. Sarah Treem ha sempre avuto in ...

The Affair 5 : il cast perde Joshua Jackson e il suo Cole : The Affair 5 cast & news – Joshua Jackson potrebbe non ritornare in via definitiva nella quinta stagione, l’ultimo capitolo della serie Tv di Showtime. L’attore lascerebbe Cole senza una traccia narrativa che concluda il cerchio, in seguito all’uscita di scena di Ruth Wilson per il personaggio di Alison. Il cast di The Affair 5 potrebbe entrare quindi in forte crisi, spingendo forse l’emittente a dare uno stop ...

The Affair - nuova stagione al via su Sky Atlantic : Arriva su Sky Atlantic la quarta stagione della serie di successo “The Affair”: ecco data di messa in onda, anticipazioni e cast Tutto pronto per il ritorno di “The Affair – Una relazione pericolosa“, la serie televisiva americana ideata da Sarah Treem e Hagai Levi per la rete televisiva Showtime giunta alla sua quarta stagione. Ecco tutte le anticipazioni su trama, cast e nuovi episodi. The Affair 4: quando ...