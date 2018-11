Tesla | una presidente per il dopo-Musk | Robyn Denholm

Tesla - Una presidenza al femminile : Robyn Denholm sostituisce Musk : Il consiglio di amministrazione della Tesla ha nominato Robyn Denholm quale nuovo presidente dell'azienda californiana. La nomina è legata all'accordo raggiunto alla fine di settembre con la Sec, l'autorità statunitense di controllo dei mercati finanziari, per chiudere l'indagine avviata su Musk sulla vicenda della privatizzazione della Casa, poi saltata. Denholm già consigliere della Tesla. Denholm, nata nel 1965 in Australia, può vantare una ...

Tesla potrebbe produrre una bicicletta elettrica. Non un “banale” modello a pedali ma una vera rivoluzione! : Se vi dicessimo “bicicletta elettrica” a che cosa pensereste? Probabilmente a modelli esteticamente identici a quelli normali, con pedali, freni e tutto il resto, e un motorino elettrico nascosto nel carter. Però se a progettarla fosse Elon Musk, numero uno di Tesla e SpaceX, sarebbe tutta un’altra cosa. L’eccentrico magnate sudafricano ne ha parlato con Kara Swisher di Recode, a cui ha rivelato che non è interessato a ...

Gruppo Daimler - "Una collaborazione con la Tesla non è da escludere" : "Non ci siamo mai pentiti di aver ceduto le nostre azioni della Tesla. Ma questo non esclude una futura collaborazione". Con queste parole Dieter Zetsche, attuale ceo del Gruppo Daimler, è tornato sul tema Tesla durante un'intervista rilasciata al quotidiano polacco Rzeczpospolita. Riguardo alle affermazioni dell'ad, che il prossimo maggio lascerà il proprio incarico a Ola Källenius, il Gruppo di Stoccarda ha specificato che, per il ...

Hackerata e Rubata una Tesla Model S [Video] : In un parcheggio privato una Tesla Model S è stata Hackerata e Rubata in pochi attimi il tutto senza essere scassinata. Problemi per le auto elettriche? Ecco il video del furto Hackerata una Tesla Model S e poi Rubata in gran stile [Video] Le auto elettriche sono il futuro, l’abbandono dal classico carburante è ormai […]

Rubano una Tesla Model S - ma che figura per i ladri : Avvenimento molto buffo, quello accaduto in Essex, contea dell’Inghilterra orientale, dove due ladri hanno trovato non poche difficoltà per mettere a segno il furto di una Tesla Model S. I due “simpatici” ladri sono riuscita ad leggi di più...

Tesla lancia una Model 3 leggermente più economica : Niente dice “per la gente” come una macchina da $45.000. Tesla ha cambiato ancora una volta il gioco, questa volta con l’uscita di una versione leggermente meno costosa del suo Modello 3. Annunciata da Elon Musk tramite leggi di più...

Tesla - Elon Musk patteggia con la Sec : lascia la presidenza e dovrà pagare una multa da 40 milioni di dollari : Una multa da 40 milioni di dollari e la rinuncia alla presidenza della compagnia Tesla: è questo l’accordo raggiunto da Elon Musk nell’ambito del patteggiamento per l’azione legale per frode avviata nei suoi confronti dalla Sec, (Securities and exchange commission), la Consob americana. Metà della sanzione la pagherà l’imprenditore sudafricano, mentre dell’altra metà si occuperà la società. Da quanto si apprende, ...

Tesla - accusato di frode Musk lascia la guida e paga una multa : accusato di frode verso gli investitori, Elon Musk ha trovato un accordo con la Sec, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa. Lascerà la presidenza di Tesla per almeno tre anni e pagherà una multa da 20 milioni di dollari. Altri venti li sborserà Tesla, l'azienda specializzata nella produzione di vecoli elettrici.La Sec aveva aveva accusato Musk di frode sui titoli, sostenendo che avesse ingannato gli investitori quando ...

Tesla - La Sec avvia una causa legale contro Musk : Elon Musk rischia di pagare caro l'ormai famoso cinguettio sull'ipotesi di privatizzazione della Tesla. La Sec (Securities and Exchange Commission), il massimo organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi, ha depositato una causa civile contro l'imprenditore di origini sudafricane con l'accusa di frode e con la relativa richiesta di defenestrazione da qualsiasi incarico manageriale all'interno della Casa californiana.Chieste ...

La sfida tra una superbike - una Tesla - un jet e una F1 : il risultato è una sorpresa : Gara di accelerazione tra la superbike Kawasaki H2R guidata dall'ex campione Kenan Sofuoglu, una Tesla, un jet e tre sport car, inclusa una vettura di Formula Uno della scuderia Red Bull. Alla fine vince la motocicletta 24 settembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

BMW Vision iNEXT : una dichiarazione di guerra contro Tesla : Ci sono molte analogie con il mondo degli smartphone: grande tetto in vetro, realizzato in alluminio e carbonio, colore rosa alla moda... Uscita prevista per il 2021 La BMW Vision iNEXT servirà da ...

Tesla : una notizia buona e una cattiva : Elon Musk ha fissato , ancora, un obiettivo che non è stato in grado di raggiungere. Ma dalla fabbrica di Tesla arriva anche una buona notizia. La società ha mancato il traguardo settimanali di ...