Tesla | Robyn Denholm nominata presidente | sostituisce Elon Musk

Tesla - Una presidenza al femminile : Robyn Denholm sostituisce Musk : Il consiglio di amministrazione della Tesla ha nominato Robyn Denholm quale nuovo presidente dell'azienda californiana. La nomina è legata all'accordo raggiunto alla fine di settembre con la Sec, l'autorità statunitense di controllo dei mercati finanziari, per chiudere l'indagine avviata su Musk sulla vicenda della privatizzazione della Casa, poi saltata. Denholm già consigliere della Tesla . Denholm , nata nel 1965 in Australia, può vantare una ...

