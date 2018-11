Terremoto | scosse nel Senese A Castiglione d' Orcia scuole chiuse

Terremoto : scosse nel Senese - scuole chiuse a Castiglione d'Orcia : Dalle 6 di stamane la terra trema nel Senese. scosse di magnitudo compresa fra 2.1 e 2.4 della scala Richter sono state registrate, l'ultima poco dopo le 8, vicino a Castiglione d'Orcia. Lo o sciame ...

Terremoto : scosse nel Senese - scuole chiuse a Castiglione d'Orcia : Dalle 6 di stamane la terra trema nel Senese. scosse di magnitudo compresa fra 2.1 e 2.4 della scala Richter sono state registrate, l'ultima poco dopo le 8, vicino a Castiglione d'Orcia. Lo o sciame sismico è stato avvertito dalla popolazione. Il sindaco Claudio Galletti ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi.

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 8 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Sequenza di scosse nel cuore della Toscana. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Dopo una notte totalmente piatta, segnaliamo l'avvio di una...

Toscana : sequenza di scosse di Terremoto tra Castiglione d'Orcia e Monte Amiata (Siena) : sequenza sismica improvvisa all'alba nel cuore della Toscana. Rilevate diverse scosse deboli. Una sequenza di scosse di terremoto si è verificata nella mattina di oggi 8 novembre 2018...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 7 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Moderato sisma avvertito in Irpinia, lievi boati anche a Barletta. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Dopo una notte totalmente piatta...

Terremoto Lazio - l’esperto : “La zona tra Roma e Rieti è a basso rischio sismico - ma potrebbero verificarsi scosse molte forti” : Il Terremoto che ha scosso ieri sera il Lazio, in particolare la zona tra Roma e Rieti, obbliga a porsi alcune domande in merito al rischio sismico di quel territorio e ai pericoli riguardo ai quali la popoLazione deve assumere maggiore consapevolezza. Come spiega ai microfoni di MeteoWeb il professor Antonio Moretti, dell’Università degli Studi dell’Aquila: “La zona appenninica dell’alto Tirreno non è caratterizzata da ...

Terremoto oggi a Rieti - magnitudo 3.4/ Ultime notizie scosse Ingv - epicentro a Montenero Sabino - IlSussidiario.net : Terremoto Rieti oggi, martedì 6 novembre 2018: Ultime notizie, scosse magnitudo 3.4 rilevate da Ingv. Nessun danno segnalato per il momento

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 6 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Lievi scosse in Emilia e Umbria, avvertite. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Prima parte di giornata alquanto tranquilla nel sottosuolo...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 5 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Giornata tranquilla nel sottosuolo italiano. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Giornata nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano. Da...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 4 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Nessuna scossa tra mattina e pomeriggio. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Prima parte di giornata assolutamente piatta nel sottosuolo...

Terremoto in Grecia - due forti scosse a Zante - : I due nuovi eventi sismici hanno avuto magnitudo 5 e 4.4 e secondo gli scienziati costituiscono repliche della scossa dello scorso 26 ottobre

Terremoto in Sicilia : tre lievi scosse nel Belice - a Ragusa e a Catania : La terra torna a tremare in Sicilia. Una piccola scossa di magnitudo 1.5 è stata registrata a cinque chilometri a Sud Ovest di Porto Palo, nel Belice. I sismografi della Istituto nazionale di ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 3 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Diverse scosse nelle ultime ore, alcune avvertite sul Gargano. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Diverse scosse di Terremoto, di debole...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 2 novembre 2018 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale INGV / Prima parte di giornata tranquilla, lieve scossa nel fermano. Aggiornamenti in diretta. Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore decisamente tranquille nel...