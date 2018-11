Terremoti Siena | sciame sismico a Castiglione d’Orcia | controlli negli edifici | attivato

meteoweb.eu

(Di giovedì 8 novembre 2018) A seguito delle scosse di terremoto verificatesi questa mattina in provincia di, con epicentro ad’Orcia, sono stati effettuati sopralluoghi in tutti glipubblici: scuole, uffici comunali, la casa di riposo, gli ambulatori e le chiese sono stati valutati dai tecnici, che non hanno riscontrato danni. “Ho ritenuto doveroso attivare la procedura prevista dal piano di protezione civile e quindi per prima cosa chiudere le scuole per la giornata di oggi, in attesa di seguire l’evoluzione di questo ripetuto,” ha spiegato il sindaco Claudio Galletti. Dalle 06:01 l’INGV ha registrato ben 16 scosse: la più forte, magnitudo 2.4, è stata registrata alle ore 06:21. Isono stati avvertiti dalla popolazione. L'articolod’Orcia:il piano ...