Tennis | Next Gen ATP Finals Milano 2018 | Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur chiudono la

Tennis - Next Gen : idee e solidità - De Minaur schianta Fritz : Non è un caso, se lo chiamano 'Demon'. Alex De Minaur bisogna batterlo con i colpi e con la testa. Perché non basta solo picchiare duro e non basta nemmeno indovinare la tattica. Se ne è accorto ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Andrey Rublev domina Liam Caruana. L’azzurro ko in tre set saluta Milano : Si conclude l’avventura del nostro Liam Caruana (n.622 del mondo) alle Next Gen ATP Finals 2018 di Milano. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 4-3 (7) 4-1 4-2 dal russo (n.68 del ranking) Andrey Rublev in 1 ora 4 minuti di partita, nel terzo match del gruppo B di questo torneo riservato ai migliori otto under21 del circuito. Un confronto che nei fatti si è deciso nel tie-break del primo set in favore del Tennista ...

Tennis Next Gen - De Minaur supera Rublev : Alla pari di Tsitsipas-Tiafoe, se non un gradino sopra, questo era il match di cartello del Day 2. Alla fine l'australiano Alex De Minaur ha superato il russo Andrey Rublev nell'ultimo incontro della ...

Tennis - Next Gen ATP Finals MIlano 2018 : oggi si definiranno le semifinali del torneo. Chi saranno i magnifici quattro? : La fase a gironi delle Next Gen ATP Finals andrà in archivio nella giornata odierna, quando finalmente si conosceranno i nomi dei semifinalisti. Andiamo a scoprire i match di oggi e chi potrebbero essere i magnifici quattro che andranno a contendersi la rassegna meneghina. Nel Gruppo A apriranno le danze alle ore 14.00 lo statunitense Frances Tiafoe e l’iberico Jaume Munar. L’americano, dopo il successo all’esordio, ha ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Tsitsipas concede il bis - Caruana si arrende con onore - Hurkacz vince la maratona : E’ andata in archivio la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2018, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21 del circuito, in corso fino a sabato 10 novembre alla Fiera di Milano. Day-2 particolarmente intenso che val la pena raccontare. Ad aprire il programma è stato il confronto tra il polacco Hubert Hurkacz e lo spagnolo Jaume Munar che ha visto il successo del 21enne nativo Breslavia con il punteggio di 4-2 4-2 2-5 3-4 ...

Tennis - Next Gen : Tsitsipas cambia marcia. Hurkacz punisce Munar : La timidezza se n'è andata, e così è giunta pure la prima vittoria della settimana. Hubert Hurkacz era un po' l'oggetto misterioso delle Next Gen Atp Finals, ma il giovane polacco si sta facendo ...

Tennis - Next Gen : Fritz condanna un ottimo Caruana : Come per due vecchi amici che si incontrano dopo una vita, è la sorpresa all'inizio a farla da padrone. La sfida della seconda giornata vinta da Taylor Fritz su Liam Caruana è cominciata proprio all'...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Liam Caruana lotta ma deve cedere a Taylor Fritz in quattro set. Secondo ko a Milano per l’azzurro : Un Liam Carruana combattivo e voglioso non è bastato per avere la meglio nel Secondo match del gruppo B delle Next Gen ATP Finals 2018, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21. Il 20enne romano (wild card), che ormai da alcuni anni vive con la famiglia in Texas (Stati Uniti), ha dovuto cedere allo statunitense Taylor Fritz (n.47 del ranking) con il punteggio di 1-4 4-1 4-3 (9) 4-2. Una sfida che, nei fatti, si è decisa nel tie-break ...

Tennis - analisi delle regole del Next Gen ATP : alcune novità interessanti - altre proposte inutili : Le Next Gen ATP Finals hanno messo in luce alcune novità regolamentari che sono in fase di valutazione per poi essere inserite nel seeding Le Next Gen ATP Finals sono in corso in questi giorni a Milano. Il torneo tra i migliori prospetti del Tennis mondiale, prevede alcune modifiche regolamentari molto interessanti. Si tratta di test veri e propri, con la possibilità di riportarli poi a livello ATP in tutti i tornei. alcune di queste ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : seconda giornata. Match clou Tsitsipas-Tiafoe - Caruana sfida Fritz : seconda giornata di incontri sul veloce indoor del Padiglione 1 della Fiera di Milano-Rho per la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21. Un day-2 in cui le emozioni non mancheranno e che val la pena scoprire. Ad aprire le danze sarà la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz (n.85 del mondo) e lo spagnolo Jaume Munar (n.76 ATP), valida per il gruppo A. Entrambi sconfitti all’esordio, ...