Teatro Presentata La stagione dei piccoli 2018 19 | al via tanti eventi tra

PRESENTATA LA STAGIONE TEATRALE 2018-2019 DELLO 0831 Teatro DI BRINDISI : L'abbonamento a tutti e sei gli spettacoli, avrà il costo di 48 euro. Per gli abbonati alla STAGIONE TEATRALE del TEATRO Verdi, è previsto uno sconto sul prezzo iniziale. È intervenuta la prof.ssa ...

Presentata la Stagione Teatrale 2018-2019 del Teatro Comunale di Pietrasanta : ... Isabella Turso SPOGLIATI NEL TEMPO da un'idea di Isabella Turso e Renato Raimo produzione REC srl inizio spettacoli ore 21 campagna abbonamenti conferme da lunedì 5 a giovedì 8 novembre cambio posto ...

Spettacolo. Presentata la Stagione 2018/19 del Teatro Comunale "Walter Chiari" : Gli spettacoli proposti saranno Nico cerca un amico, Il gatto con gli stivali e Pinocchio. Viaggio tragicomico per nasi. L'offerta per i più giovani sarà poi completata dalle matinée di Teatro Scuola ...

Città di Castello - presentata la stagione di prosa del Teatro degli Illuminati : La collaborazione con il TSU sta crescendo e si sta personalizzando sul gusto degli spettatori tifernati come dimostrano gli spettacoli in cartellone in cui figurano alcuni degli allestimenti di ...

Bari - Presentata la X edizione della stagione artistica del Teatro Forma : ... come il ruolo da protagonista nel musical The Bodyguard o la partecipazione a Domenica In, , Karima mantiene costantemente aperta la porta sul mondo della musica afroamericana, che esplora con ...

'Star a Teatro' - presentata la stagione 2018/19 dell'Armonia a Staranzano : Novità da quest'anno presso ACLI, MACC e PRO LOCO tessera 'Teatro Club' per i soci, per assistere agli spettacoli de L'ARMONIA con posto fisso prenotato in teatro e biglietto ridotto. Ultimi ...

Tirano Teatro : presentata la stagione 2018-2019 : L'Assessore Sonia Bombardieri ha brevemente illustrato gli spettacoli della stagione. L'impegno dell'Amministrazione è quello di confermare l'offerta culturale della Città di Tirano e per questo ...

Presentata la Stagione 2018/2019 dell’Ar.Ma Teatro di Roma : Roma – L’Ar.Ma Teatro spalanca il sipario sulla sua terza Stagione. Lo spazio diretto da Daria Veronese anche quest’anno vede alternarsi sul suo palco tantissime compagnie provenienti da diverse zone d’Italia. Autori classici e contemporanei, testi conosciuti e inediti, musica, danza e rassegne saranno i protagonisti di questo nuovo e ricco cartellone. “Non è mai semplice selezionare gli spettacoli per la Stagione” ...

Agrigento - presentata la nuova stagione del Teatro Pirandello : ... giovedì 6 dicembre 2018 " ore 21.00: UNO NESSUNO CENTOMILA di Luigi Pirandello, adattamento e regia di Alessandra Pizzi, con Enrico Lo Verso Abbonamenti a 11 spettacoli: platea e palchi in prima ...

Presentata l'XI edizione della Domenica dei Sogni - la rassegna di Teatro famiglia : L'intelligente e lungimirante intuizione di Vincenzo Cerami è una manifestazione ricca di spunti e di stimoli, che ha avuto sempre il grande merito di proporre spettacoli in grado di generare domande,...

Teatro Busan : presentata la stagione 2018/19 : ... ultima audace opera di Giuseppe Berto ; il 9 novembre Barbara De Rossi e Francesco Branchetti portano sulla scena il Diario di Adamo ed Eva di Mark Twain; gli ultimi due spettacoli del 2018 ...

CEVA/ Presentata ufficialmente la stagione 2018­"2019 al Teatro Marenco : Per quanto concerne il programma, oltre gli spettacoli di cartellone, e oltre all'importante impegno della Filodrammatica, ci sarà una stagione di "Teatro in Famiglia" con tre spettacoli." A ...

Primavera Teatro XIV edizione - presentata a Pagani la XIV edizione. : Temi d'attualità, come il bullismo e la shoah, al centro degli spettacoli per ragazzi. Per i bambini, gli spettacoli sono incentrati sul tema delle favole della responsabilità. Il programma La ...

Bari - ANCHECINEMA PRESENTATA LA NUOVA STAGIONE DI Teatro - DANZA E MUSICA 2018/19 : La proposta teatrale comprende i nomi di Ale e Franz, Enrico Lo Verso, Dino Abbrescia, Arianna Porcelli Safonov e gli spettacoli di Tiziana Schiaverelli e della Broadway MUSICAl Theater Academy. La ...