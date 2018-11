Team Sonic Racing | un novo filmato del Tokyo Game Show 2018 annuncia le novità del gioco

L'uscita di Team Sonic Racing slitta al mese di maggio del prossimo anno : Team Sonic Racing non uscirà più quest'anno come originariamente previsto, ha annunciato Sega. La compagnia ha comunicato che i fan dell'amato porcospino blu dovranno aspettare fino al 21 maggio del prossimo anno.Come riporta Eurogamer.net, Team Sonic Racing è sviluppato da Sumo Digital, il Team dietro a Sonic & All-Stars Racing Transformed del 2012 e al suo predecessore Sonic & Sega All-Stars Racing. A seguito delle molte indiscrezioni ...