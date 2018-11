Taranto | si è chiusa un’era | smontata la scritta Ilva L’impianto ora è ArcelorMittal

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) Era lì dalla fine degli anni Ottanta, quando l’Italsider tornò ad essere. Dal 2012 è finita ovunque, simbolo di quell’indagine che ha travolto la famiglia Riva e scoperchiato l’inquinamento su. Dal 7 novembre, non c’è più. Perché da quando la procura didecise di scoperchiare quell’Ambiente svenduto, come i magistrati ribattezzarono l’indagine, l’è andata sempre più a picco fino alla cessione ad. Quelle quattro lettere che hanno rappresentato le contraddizioni di, tra lavoro e inquinamento, sono state smontate per lasciare posto all’insegna della nuova società. Campeggiavano sulla facciata della direzione dello stabilimento siderurgico dida quasi trent’anni. In amministrazione straordinaria dal 21 gennaio 2015, il 1° novembre scorsoè entrata ufficialmente a far ...