Tar Toscana rinvia decisione su VIA aeroporto Firenze

Primarie Pd Toscana - ha vinto Simona Bonafè eletta segretario/ Ultime notizie - Renzi 'batte' Zingaretti : Simona Bonafè ha stravinto le Primarie Pd in Toscana: col 65% batte Fabiani, eletta neo-segretario regionale. Ultime notizie, Renzi "batte" Zingaretti

Simona Bonafè, europarlamentare e politica considerata molto vicina all'ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, è stata eletta alle primarie come nuova segretaria del Partito Democratico in Toscana. I risultati non sono ancora definitivi ma vedono Bonafè intorno al 65

Congresso Pd - Bonafè trionfa in Toscana : stravince a Firenze - ma fa fatica in periferia. E a voTare va solo un iscritto su 3 : Chi lo implora: “Ritirati”. Chi sbotta: “‘Un ti si regge più”. Matteo Renzi posta su facebook il video della sua intervista a Otto e mezzo e le reazioni non sono tutte devote, da tifosi di curva. Tutt’altro. Che il clima nei confronti dell’ex presidente del Consiglio e segretario del Pd non sia propizio non lo si ricava solo da facebook o dai sondaggi, ma anche dai risultati dei congressi del Partito democratico in Toscana, la prima ...

