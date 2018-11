Taekwondo | Europei Under 21 2018 | nessun acuto per gli azzurri nella prima giornata di

oasport

(Di giovedì 8 novembre 2018) Si sono aperti oggi a Varsavia (Polonia) i Campionati21di. Glisi presentano a questa rassegna continentale con una nutrita pattuglia composta da 14 atleti e con diverse ambizioni di medaglia. Poche soddisfazionidi gare che ha visto scendere in pedana quattro categorie: -53 kg e -73 kg tra le donne, -63 kg e -87 kg per gli uomini. Due gli italiani impegnati: la giovanissima Nora Adami (classe 2001) nei -53 kg e il neo-campione italiano dei -87 kg Matteo Marjanovic. I nostri portacolori hanno dovuto fare i conti con un sorteggio non particolarmente fortunato che li ha contrapposti già nei primi turni ad avversari di primo piano e ha impedito loro di raggiungere le posizioni di vertice. Vediamo nel dettaglio i risultati degli italiani e tutte le medaglie assegnatedi oggi. In campo femminile nei -53 kg Nora Adami ...