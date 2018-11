Taci | Con me non parli così | lite tv tra la Argento e la

Maltempo : Veneto - il governo in contatto con assessore BotTacin : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - “Il governo è costantemente aggiornato sulla situazione”. A dirlo è l’assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’Unità di crisi, dopo aver sentito il sottosegretario all’ambiente Vannia Gava. “Purtroppo le problemati

Il Concerto di Natale : Dee Bridgewater e AnasTacia - Gualazzi e Meta - Elisa e Bennato - tutti insieme per i rifugiati : Il jazz e rhythm & blues dell'americana Dee Dee Bridgewater , da Memphis, e della connazionale Anastacia , da Chicago, le canzoni dei nostri Raphael Gualazzi e Edoardo Bennato e delle nostre ...

Dee Dee Bridgewater al concerto in Vaticano - Natale in musica anche con AnasTacia : Il concerto di Natale in Vaticano, la tradizionale manifestazione che vede sul palco dell'Aula Paolo VI, schiera anche quest'anno grandi star della musica che si esibiranno in espressioni della ...

Ela Weber contro Paolo Bonolis : “Taci!”. Vi ricordate la Sellerona? Ecco come come è diventata : Ricorda la Sellerona, Ela Weber? Ebbene sì, dopo anni si rivede sul piccolo schermo televisivo. E nell’ultima puntata di questa settimana di ‘Vieni da me’, ospite di Caterina Balivo, la showgirl tedesca naturalizzata italiana si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha impreziosito il segmento del programma intitolato “Intervista con emoticon” durante il quale ha ...

Radiogol - tra sogni e ricordi. Riccardo Cucchi racconta trenTacinque anni di calcio (ma non solo) minuto per minuto : “Non ho mai avuto paura del buio, anzi. Nell’oscurità si nascondono i sogni, ed è più facile averli tutti per sé”. Raro, difficile, affatto scontato inciampare in un libro capace di rapire il lettore procedendo per impressioni, senza badare troppo alle regole del tempo o alla logica dei temi. Con Radiogol – trentacinque anni di calcio minuto per minuto (il Saggiatore, 2018) Riccardo Cucchi sfoglia il suo personalissimo album di ricordi, ...

SettanTacinque anni fa il rastrellamento del Ghetto di Roma - Raggi : 'Una ferita' - Conte : 'Il passato ci insegni' : Virginia Raggi: una ferita incisa nella città "Siamo qui per celebrare - ha ricordato la sindaca di Roma Virginia Raggi , - come ogni anno, la deportazione degli ebrei dal Ghetto; il 16 ottobre del ...

GratTacielo Piemonte - chieste 6 condanne : ANSA, - TORINO, 9 OTT - La procura di Torino ha chiesto sei condanne nel processo sulla costruzione del nuovo Grattacielo della Regione Piemonte. La pena più alta - 3 anni e 4 mesi di reclusione - è ...

Mission Winnow - la Ferrari gioca la carta dell'innovazione nella tradizione con Philip Morris. QuaranTacinque anni di partenership : ... condividendo il nostro orgoglio per la trasformazione ottenuta dai dipendenti di PMI, oltre alla nostra dedizione verso una scienza e un'innovazione rigorosa che possano condurci verso un futuro ...

Smog : assessore BotTacin - il Veneto ha avviato misure concrete (3) : (AdnKronos) - Con l’accordo per il bacino padano il ministero si impegnava a cofinanziare le azioni delle Regioni in termini paritari, ma finora non è arrivato nessun finanziamento. Il Veneto, sul fronte ambientale, si aspetta un importo per il 2017 di circa 2 milioni di euro, a cui andranno ad aggi

Smog : assessore BotTacin - il Veneto ha avviato misure concrete (2) : (AdnKronos) - “Ciò non significa che possiamo abbassare la guardia – ha detto Bottacin – perché sforamenti se ne registrano ancora. Con il ministro Galletti abbiamo convenuto di procedere assieme e nel 2017 è stato firmato l’accordo per il bacino padano che prevede di uniformare le regole per la lim

Smog : assessore BotTacin - il Veneto ha avviato misure concrete : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - “Il 90% delle misure previste dal nostro Piano Aria - e recepite anche nell’Accordo per il bacino padano siglato l’anno scorso tra il Ministero dell’ambiente e le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna – è stato attivato ed è partito”. E’ la replica dell

"Più poveri" - "Basta - Taci". È scontro Fornero-Di Maio : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero di fatto non accetta la riforma che si appresta a varare il governo e che potrebbe definitivamente cambiare il sistema previdenziale italiano. Ai microfonici dei ...

Salvini contro il gratTacielo multietnico Hotel House di Porto Recanati : “Va abbattuto - ci vogliono le ruspe” : In visita ufficiale, il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è reacato all'Hotel House di Porto Recanati, grattacielo di 17 piani abitato da 1700 persone per il 90% di origine straniera da tempo al centro di polemiche locali, e ne ha chiesto l'abbattimento: "L'ultima volta mi sono dovuto travestire da imbianchino per arrivarci. Qui servono le ruspe, non c'è altro da fare. Da anni regnano degrado e abusivismo in questo posto".Continua a leggere

Barbara D’Urso - il fuorionda con Aida Nizar : “Tu mi hai pagata tantissimo”. La conduttrice furiosa : “Taci un attimo!” : Pomeriggio 5 è ripartito solo da qualche giorno, ma già dalle prime puntate non sono mancate le scintille in studio. Durante un fuorionda, la discussa ex gieffina Aida Nizar si sarebbe vantata con i presenti di guadagnare molto con le ospitate e gli eventi live. Così, Barbara D’Urso, che conosce bene i rischi dei fuorionda, si è affrettata a riprenderla: “Specifichiamo, da noi no, non viene pagata tantissimo”. Ma Aida ha ...