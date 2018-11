Tabata lascia Square Enix | Cancellati i DLC di Final Fantasy XV

gamerbrain

(Di giovedì 8 novembre 2018) Come un fulmine da levante a ponente cosi è la notizia che vogliamo darvi quest’oggi. Hajime, il genio che si cela dietroXV, ha deciso di abbandonareper creare un proprio studio di sviluppo.: Addio ad HajimeHajime ha dichiarato di voler aprire un proprio studio di sviluppo e di non preoccuparsi del futuro della serie, in quanto è sicuro che sia in ottime mani.a causa dell’abbandono di Hajime ha deciso di cancellare lo sviluppo dei DLC Episode Aranea, Episode Lunafreya ed Episode Noctis, mentre Episode Ardyn come previsto sarà disponibile da Marzo 2019. Il comparto multigiocatore stand alone del titolo invece sarà rito a partire dal 12 Dicembre e permetterà di giocare online anche con coloro che non possiedono il gioco base. Concludiamo con la disattivazione del ...