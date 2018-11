Svimez | reddito di cittadinanza | 63% al Sud ma servono 15 miliardi

Reddito di cittadinanza - Svimez : per garantirlo a 1 - 8 milioni di famiglie servono 15 miliardi : La Svimez prevede che «l’mpatto dei provvedimenti contenuti nella manovra sull’evoluzione del Pil al Centro-Nord e al Sud, darebbe un impulso positivo nel Mezzogiorno di circa lo 0,3% nel 2019 sull’aumento previsto del prodotto lordo dell'1%, e di poco più dello 0,4% nel 2020 sul Pil allo 0,9% ipotizzato. Nel Centro-Nord, i valori risultano decisamente inferiori, quasi lo 0,2% nel 2019 e 0,24% nel 2020»...

Svimez : 63% reddito di cittadinanza al Sud ma servono 15 mld : Roma, 8 nov., askanews, - Il 63% del reddito di cittadinanza andrà al Mezzogiorno ma per assicurare il raggiungimento della soglia di 780 euro servirebbero 15 miliardi di euro. E' quanto stima Svimez ...

Svimez - dalla Manovra effetti maggiori al Sud. Ma con i fondi per il reddito di cittadinanza non si arriva a 780 euro : 'Prosegue quindi la lenta ripresa, seppur in un contesto di grande incertezza e col rischio di una frenata dell'economia meridionale', si sottolinea. La crescita è legata 'al forte recupero' del ...