Sulla prescrizione la Lega sceglie la giustizia a 5 Stelle

Di Maio e Salvini trovano l'accordo Sulla riforma della prescrizione. I 5 Stelle si piegano - ci sarà ma slitta : È durato poco meno di un'ora il vertice a Palazzo Chigi sulla riforma della prescrizione. Al termine l'annuncio: "Abbiamo trovato la quadra". E l'intesa prevede che la riforma verrà approvata subito, ma entrerà in vigore successivamente, slitta di un anno. Questo per consentire una riforma complessiva del processo penale e assicurare, nelle intenzioni del Governo, tempi certi alla giustizia.Proprio il rischio che i processi ...

L'intervista "O arriva l'accordo sulla prescrizione o salta il Contratto" Luigi Di Maio – Il vicepremier nel giorno del vertice con Salvini: "Va trovata la quadra"

Vertice tra Salvini Di Maio e Conte Sulla prescrizione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono a Palazzo Chigi per il Vertice convocato per sciogliere il nodo della prescrizione. Presente alla riunione, secondo quanto si apprende, anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Per primo è arrivato Di Maio, seguito da Salvini mentre il premier è giunto a Palazzo Chigi con qualche minuto di ritardo. Ieri il leader leghista ha avuto contatti con ...

Di Maio scalda il vertice con Conte e Salvini. "Accordo Sulla prescrizione o salta tutto" : La riforma della prescrizione è un provvedimento vitale per i 5 stelle, farla saltare rischia di compromettere l'intera esperienza di Governo. Luigi Di Maio scalda la riunione prevista di prima mattina a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, Matteo Salvini imponendo un aut aut all'alleato di Governo."O arriva l'accordo sulla prescrizione o salta il Contratto di governo" afferma vicepremier M5S in una intervista in apertura di prima pagina al ...

Oggi il vertice tra Salvini Di Maio e Conte Sulla prescrizione : Roma, 8 nov., askanews, - 'No, al vertice non vado. Sono stanco morto'. Così Matteo Salvini ha rimandato ad Oggi il discorso prescrizione, dopo un altro giorno di voci che si sono rincorse su un ...

Giovedì mattina vertice tra Salvini Di Maio e Conte Sulla prescrizione : Roma, 7 nov., askanews, - 'No, al vertice non vado. Sono stanco morto'. Così Matteo Salvini rimanda a domani il discorso prescrizione, dopo un altro giorno di voci che si sono rincorse su un possibile ...

Il faccia a faccia tra Di Maio e Salvini Sulla prescrizione slitta a domani. Gli sherpa hanno trattato per tutto il giorno : Nelle stanze del ministero della Giustizia va in scena una riunione lunga sei ore. Presenti sia i rappresentanti M5s sia quelli della Lega ma una soluzione non viene trovata. Lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, proposto dai grillini, incombe sul governo in un gioco di incastri dove ogni provvedimento è strettamente legato a un altro da minacce e ripicche tra gli alleati di governo. Matteo Salvini è "molto ...

Di Battista sfida Salvini : "Sulla prescrizione vediamo se la Lega sta con l'Italia o con Arcore" : "So che il M5S sull'anticorruzione deve essere molto molto duro, per me la prescrizione dovrebbe essere sospesa quando c'è il rinvio a giudizio e non dopo il primo grado perché quest'istituto ha favorito solo i ladri in questo Paese. Bisogna capire da che parte sta la Lega, e si capisce su questa roba qua, si capirà a breve se la Lega sta pensando un minimo al Paese o l'unico paese a cui pensa sia Arcore". Lo afferma in ...

Di Maio : Sulla riforma della prescrizione raggiungeremo un accordo : Roma, 7 nov., askanews, - Sullo stop alla prescrizione "raggiungeremo l'accordo migliore per gli italiani all'interno della legge anticorruzione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, in diretta ...

Bonafede : avanti Sulla prescrizione : Roma, 7 nov., askanews, - 'Per noi è fondamentale tutta la legge anticorruzione, le battaglie di legalità per la sicurezza e la certezza della pena per il nostro governo sono fondamentali e andremo ...

“Sulla prescrizione siamo perfino troppo buoni” - dice Colletti : Roma. Ci tiene a rivendicarla, la paternità della proposta. “Sì, mi ci sono speso tantissimo, sin dal 2013”, dice Andrea Colletti. Il primo e più accanito nemico della prescrizione, nel M5s, è lui. “Ma è una battaglia identitaria – chiarisce – che riguarda tutti noi”. E dunque nessun arretramento? “

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - Sulla prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

Sulla prescrizione è scontro tra due idee di giustizia : Davigo con i 5 Stelle per la riforma - Cantone contro : Continua a far discutere la proposta di riforma della prescrizione voluta dal ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. L'emendamento al decreto anticorruzione sta creando non pochi problemi alla maggioranza, con i 5 Stelle a favore e la Lega contro, e un ampio dibattito tra i professionisti del diritto. Anche tra i magistrati è scontro tra chi dice che lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio possa favorire una ...