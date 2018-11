Stracult | ospiti del Live Show di stasera giovedì 8 novembre 2018

Stracult Live Show torna su Rai 2 : ospiti prima puntata : Nuova stagione di Stracult Live Show in partenza su Rai2: scopriamo la data di messa in onda e le anticipazioni della prima puntata Tutto pronto per la nuova edizione di Stracult Live Show, la trasmissione televisiva dedicata al cinema ideata da Marco Giusti e trasmessa dal 2000 in seconda serata su Rai2. Ecco in anteprima per tutti i lettori di SuperGuidaTv le anticipazioni sulla puntata di debutto dell’edizione 2018. Stracult Live Show ...