Stime Ue | «Italia ultima per crescita» Mattarella | «Dobbiamo ispirare fiducia»

Picco inveStimenti in oro con il calo delle Borse - aumentano compratori italiani : In euro l'oro è salito dell'8%ad ottobre rispetto al minimo di 32 mesi di settembre, con il ritornodell'Italia nei titoli dei giornali europei a causa del debito e del Documentodi economia e finanza. ...

Manovra - la Commissione Ue corregge al ribasso le Stime del governo : “Italia ultima per crescita nel 2019” : Secondo Bruxelles i piani di crescita contenuti nella Manovra del governo italiano sono sin troppo ottimistici. È quello che emerge dalle previsioni d’autunno della Commissione Ue, secondo cui l’Italia si conferma ultima per crescita in tutta Europa sia per il 2018 che per il 2019 e il 2020. Con l’1,1% del nostro Paese, quest’anno persino la Gran Bretagna, nonostante le difficoltà legate alla Brexit, è riuscita a fare meglio, con ...

Ue taglia Stime di crescita e alza il deficit italiano. Moscovici : 'se la manovra cambiasse...' : 'E' a causa delle misure previste dal governo nella manovra' si spiega. Le previsioni sono state fatte sulla base del documento programmatico di bilancio del 16 ottobre - Un altro giorno sotto la ...

Ue rivede al rialzo le Stime del deficit : 2 - 9% nel 2019. Italia ultima in Europa per la crescita : Previsioni economiche d'autunno della Commissione. Le previsioni Ue tagliano il Pil 2018 da 1,3% a 1,1%, e ritoccano quello 2019 da 1,1% a 1,2%. "Dopo una crescita solida nel 2017 l'economia Italiana ha rallentato nella prima metà di quest'anno per l'indebolimento dell'export e della produzione industriale. Una ripresa degli export e una maggiore spesa pubblica sosterranno la ...

Ue - al rialzo Stime deficit Italia : 11.36 La Commissione europea ha rivisto al rialzo le stime sul deficit Italiano, che passa dall'1,7% all'1,9% nel 2018 e poi schizza al 2,9% nel 2019, "a causa delle misure programmate" come reddito di cittadinanza, riforma Fornero e investimenti pubblici che aumenteranno significativamente la spesa". Nel 2020 il deficit sfonderà il tetto del 3%, raggiungendo il 3,1%. L'Ue precisa che tale cifra non tiene in considerazione la clausola di ...

Ricchezza delle famiglie - studio Bankitalia : “Nel 2017 scesi al minimo storico gli inveStimenti in titoli di Stato” : Nel 2017 la Ricchezza totale delle famiglie italiane è ammontata a poco meno di 10mila miliardi di euro con una crescita di quella finanziaria (azioni, bond e depositi per 4.400 miliardi) rispetto a quella reale (soprattutto abitazioni e terreni per un valore di 6.300 miliardi). Ma i titoli di Stato nel loro portafoglio erano lo scorso anno solo 121,7 miliardi di euro contro i 273,9 miliardi del 2007 e i 363,2 miliardi toccati nel 1996, i ...