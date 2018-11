Stefano Cucchi | l’intercettazione del carabiniere | ‘I superiori mi restituirono le

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) “Meglio così”. Queste le due parole all’oggetto dell’email inviata dal tenente colonnello Francesco Cavallo, all’epoca dei fatti capo ufficio comando del Gruppo carabinieri Roma, in risposta alle annotazioni speditegli dall’allora comandante della stazione dei Carabinieri di Tor Sapienza, Massimiliano Colombo Labriola, pochi giorni dopo la morte di, avvenuta il 22 ottobre 2009. Lo racconta lo stesso Colombo Labriola in una conversazione telefonica con il fratello Fabio, intercettata il 26 settembre scorso e acquisita agli atti – su richiesta del pm Giovanni Musarò – del processo-bis, in corso davanti alla corte d’Assise di Roma. “Per fortuna quella e-mail mi è rimasta come fai a dire che ho fatto io il falso?”, dice Colombo Labriola nel. Una telefonata in cui spiega nel dettaglio come sarebbero state alterate (anzi, “corrette”) le ...