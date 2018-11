Stato di emergenza per 11 regioni colpite dal maltempo | governo stanzia 53 | 5 milioni

Maltempo - ok allo Stato di emergenza : Toti: «6-7 milioni per le prime urgenze: un primo aiuto per i sindaci»

Maltempo : il Cdm dichiara lo Stato di emergenza per 11 Regioni : Si è tenuta oggi la riunione del Cdm in seguito all’eccezionale ondata di Maltempo dei giorni scorsi. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 11 Regioni in conseguenza dell’ondata di Maltempo che ha interessato l’Italia nei giorni scorsi. Le Regioni che avevano inviato la richiesta alla Protezione Civile sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, ...

Deciso lo Stato d'emergenza per le regioni colpite dal maltempo : Il Cdm ha deliberato lo stato di emergenza per le regioni colpite dal maltempo e ha stanziato "le primissime risorse" per far fronte ai danni pari a 53,5 milioni di euro. Ulteriori 200 milioni arriveranno con un successivo decreto della presidenza del Consiglio. Lo ha detto Barbara Lezzi, ministro per il Sud, lasciando palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. A questi fondi, ha spiegato la ...

Maltempo : approvato lo Stato di emergenza nazionale : Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo Stato di emergenza per il Friuli Venezia Giulia e le altre 10 amministrazioni che hanno dovuto far fronte all'ondata di Maltempo, ovvero Calabria, Emilia-...

Maltempo : Cdm dichiara Stato di emergenza per 11 Regioni - stanziati 53 - 5 mln : In arrivo anche altri 200 milioni di euro attivati con Dpcm: «Stiamo aspettando che le Regioni facciano tutte le ricognizioni», spiega il ministro per il Sud Barbara Lezzi...

Maltempo : oggi il Cdm straordinario su aiuti e Stato di emergenza : Si provvederà anche alla nomina dei commissari straordinari per le 11 regioni che lo hanno richiesto. Zaia chiede più soldi per la sua regione -

Maltempo : trovato corpo medico disperso - oggi Cdm dichiarerà lo Stato di emergenza in 11 regioni : Si dovrebbe varare lo stanziamento di 253 milioni per i lavori più urgenti. Conte: previsto anche un piano di intervento contro il dissesto idrogeologico, ci sta lavorando il ministro dell'Ambiente - ...

Incendio Monte Serra - Protezione civile : non sussistevano le condizioni per lo Stato di emergenza : In relazione alla notizia della mancata dichiarazione di stato d’emergenza per l’Incendio che lo scorso settembre ha interessato il Monte Serra e i comuni pisani di Calci e Vicopisano, il Dipartimento della Protezione civile precisa che “l’adozione della dichiarazione di stato d’emergenza è disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012. Tale direttiva individua i presupposti necessari affinché ...

Rogo del Monte Serra - "Il governo non riconoscerà lo Stato di emergenza" : Pisa, 7 movembre 2018 - Il presidente della Toscana, Enrico Rossi , ha informato il Consiglio regionale che per l' incendio che ha devastato il Monte Serra , in provincia di Pisa , nel mese di ...

Maltempo - Conte : “Domani dichiareremo lo Stato di emergenza. 153 milioni alle Regioni colpite” : Il presidente Giuseppe Conte ha annunciato che nella mattinata di domani il Consiglio dei ministri dichiarerà "lo stato di emergenza per tutte le Regioni che lo hanno chiesto". Il Cdm destinerà 53,5 milioni dal fondo per le spese impreviste e altri 100 milioni di euro dal fondo esigenze indifferibili. .Continua a leggere

Maltempo - Conte : domani Cdm per Stato emergenza - subito 153 - 5 mln : Roma, 7 nov., askanews, - Di fronte all'ondata di Maltempo dei giorni scorsi 'la risposta della Protezione civile è stata immediata, io e alcuni ministri ci siamo recati nelle zone colpite e da subito ...

Maltempo - Conte : domani CdM per lo Stato d’emergenza - prima assegnazione di 53 - 5 milioni : Il Consiglio dei Ministri che sancirà lo stato di emergenza per le Regioni colpite dal Maltempo “è stato fissato per domani, prevedendo una prima assegnazione di 53,5 milioni, a queste risorse si aggiungerà il prelievo di 100 milioni dal fondo per spese d’emergenza e altri 100 milioni dal fondo per far fronte a esigenze indifferibili“: lo ha reso noto oggi, alla Camera, il premier Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo, Conte: ...

Maltempo Sicilia : il Comune di Agrigento chiede lo Stato di emergenza : A seguito dei danni causati dal Maltempo in territorio di Agrigento, anche il sindaco Lillo Firetto è intervenuto a sostegno della richiesta avanzata oggi dall’Anci Sicilia al Governo nazionale perché si proceda con la dichiarazione dello stato di emergenza. “Il Comune di Agrigento – afferma Firetto – ha fatto fronte al disastro con le proprie forze, soccorrendo cinquanta famiglie in difficoltà e aiutando gli sfollati, in ...

Maltempo : 11 regioni chiedono lo Stato d'emergenza : Sorvegliato speciale è il Po, la piena vera e propria è attesa in queste ore. A Torino allagati i Murazzi. Allerta arancione in tutta la zona nord occidentale del Piemonte. Toninelli: danni per 3 ...