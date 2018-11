Stati Uniti | Fed mantiene tassi invariati | bene economia e mercato del lavoro

Usa - dal diritto di razzolare alle galline in California all’abolizione della schiavitù in Colorado : gli altri voti negli Stati Uniti : Lo spinello libero in Michigan, il diritto di razzolare per le galline in California e – incredibilmente – l’abolizione ufficiale della schiavitù in carcere in Colorado. Gli americani martedì non hanno votato solo per le elezioni di midterm: in alcuni Stati hanno preso parte anche ad alcuni referendum su diversi temi sociali, con maggiore o minore impatto sulla vita quotidiana. In Florida, per esempio, gli elettori hanno ...

Finale Fed Cup 2018 : Repubblica Ceca-Stati Uniti - ceche favorite contro le campionesse in carica a Praga : Il giorno della Finale di Fed Cup 2018 di tennis si avvicina. Spetterà a Repubblica Ceca e Stati Uniti contendersi il titolo più importante dello sport con racchetta e pallina riservato alle selezioni nazionali femminili. Sul veloce indoor sabato 10 e domenica 11 novembre le due compagini si affronteranno alla “O2 Arena” di Praga in un impianto assai capiente dove il sostegno del pubblico alla propria rappresentativa non mancherà di ...

Stati Uniti - lieve calo per le richieste di sussidi alla disoccupazione : Le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 3 novembre scendono ulteriormente. I "claims" sono scesi di 1.000 unità a 214.000 dalle 215.000 unità della settimana ...

Stati Uniti - lanciato missile balistico intercontinentale : E' uno degli ICBM più veloci del mondo, con un'accelerazione finale di oltre 20 mach. Russia: La fine del Programma Barguzin Il programma Barguzin è stato chiuso nel dicembre dello scorso anno. ...

Trump ha licenziato il procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions : Il giorno dopo le elezioni di metà mandato: i due erano in pessimi rapporti da molto tempo per via dell'inchiesta sulla Russia

Jeff Sessions si è dimesso da procuratore generale degli Stati Uniti : Il procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions si è dimesso da procuratore generale degli Stati Uniti su richiesta del presidente Donald Trump. Ha consegnato la propria lettera di dimissioni questa mattina. Era da mesi che si parlava delle possibili dimissioni

Stati Uniti - scorte petrolio salgono oltre attese : Ancora una crescita per le scorte di greggio negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al 2 novembre 2018 sono salite ...

Xiaomi alla conquista degli Stati Uniti : evento a New York l’8 dicembre : Lo sbarco di Xiaomi in Europa è avvenuto solo qualche mese fa, anche se l’azienda ha conquistato così velocemente gli appassionati di tutta Europa che sembra che ci sia già da molto tempo. Ovviamente Xiaomi leggi di più...

Gli Stati Uniti verso un nuovo punto di stallo : La politica estera è notevolmente un'area in cui questo risultato non rappresenta un ostacolo per i poteri di Trump, che probabilmente continuerà a mostrare i muscoli in tale ambito. Il dollaro è ...

Elette le prime due deputate musulmane : dal campo rifugiati in fuga dalla guerra alla Camera degli Stati Uniti : Il rapper Antonio Delgado è passato dalla professione di cantante ad avvocato aziendale prima di iniziare una carriera in politica. Laureato in giurisprudenza ad Harvard ha avuto una breve carriera ...

Stati Uniti - i democratici riconquistano la Camera. Il Senato resta ai repubblicani : Wsahington - Gli americani hanno scelto. I democratici riconquistano dopo 8 anni la maggioranza alla Camera , i repubblicani la mantengono di stretta misura al Senato . Alla fine, dalle urne delle ...

I primi risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti : I primi seggi hanno chiuso a mezzanotte, ma per farsi un'idea servirà ancora qualche ora: tutte le notizie e le storie, man mano che arrivano

Si sta votando negli Stati Uniti : I risultati delle elezioni di metà mandato inizieranno ad arrivare da mezzanotte in poi: tutte le notizie e le storie, man mano che arrivano