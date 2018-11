Squirting | la sessuologa | “C’è chi è in grado di squirtare con una gittata di 5 metri

meteoweb.eu

(Di giovedì 8 novembre 2018) LaRosamaria Spina è intervenuta questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Loè una fuoriuscita involontaria di fluidi dalla parte dell’uretra. Per decenni è stato oggetto di taboo- ha spiegato la Dott.ssa Spina- perché si è pensato per tanto tempo si trattasse di urina ma non è così, contiene delle sostanze presenti anche nell’urina ma si è visto che non lo è perché è una sostanza incolore, inodore, ed estremamente diluita. Ancora non è chiaro come si produce questo liquido e a livello biochimico si è visto che è composta da una base acquosa ma essendo appunto molto diluita non si capisce bene da quale parte del corpo possa essere prodotta.” “non è necessariamente legato al provare un forte orgasmo, anche se per alcuni è possibile, nel senso che la donna arriva a ...