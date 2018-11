Spoiler L' Allieva 2 | episodi 7 e 8 | la morte di uno studente e l' omicidio di un chirurgo

Blastingnews

(Di giovedì 8 novembre 2018) Giovedì 15 novembre va in onda su Rai Uno la quarta puntata VIDEO della fiction 'L'2' che vede come protagonisti gli attori Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Le strade di Alice e Claudio si sono allontanate a causa dei contrasti tra i due innamorati e per la presenza di Einardi ma un nuovo retroscena potrebbe cambiare la vicenda. La dottoressa ha creduto alla buona fede del pubblico ministero in quanto è rimasta affascinata dal corteggiamento ricevuto dall'uomo. Inoltre la Allevi pensava di aver trovato l'uomo giusto che le dava le giuste attenzioni mostrandole il rispetto anche sul lavoro. Il Pm, però, nasconde un segreto che fa sperare nel possibile riavvicinamento tra i due protagonisti. I dubbi di Alice Allevi intorno alla buona fede di Sergio Einardi Le anticipazioni del settimoo intitolato Il passaggio rivelano che la dottoressa inizia ad avere ...