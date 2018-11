Sparatoria in un locale per universitari | morti e feriti

Los Angeles - Sparatoria in corso in un locale notturno : «Ci sono molti feriti» : Un uomo armato ha fatto irruzione in un locale nella contea di Ventura e ha aperto il fuoco con una pistola automatica. Massima allerta a Los Angeles, nella contea di Ventura, in California, dove un uomo ha fatto irruzione in un locale, il Borderline Bar& Grill di Thousand Oaks, e si è messo a sparare sulla folla. Ci sarebbero diversi feriti e forse anche delle vittime. La vicenda è ancora in evoluzione e non si ha notizia della sorte ...