' ' Sono orgoglioso che abbia accompagnato Meghan all' altare' ' | il principe Harry rende

Lazio - Immobile : 'Orgoglioso delle 100 presenze in biancoceleste - qui Sono a casa' : Uno di famiglia. 'Orgoglioso di aver raggiunto 100 presenze, qui sono a casa!' scrive Ciro Immobile su Instagram, celebrando il traguardo con la Lazio. L'ex capocannoniere del campionato ieri insieme ...

L'ItalVolley torna a casa - che accoglienza a Malpensa! Mazzanti : 'Tutto inaspettato - Sono orgoglioso di loro' : "Quante emozioni ho vissuto? Davvero tante - ha poi aggiunto Mazzanti ai microfoni di Sky Sport -. Ieri è stata una giornata difficile perché c'era rammarico, ci siamo andati veramente vicino. La ...

Biraghi : «Sono orgoglioso di un'Italia che non molla mai» : FIRENZE - ''orgoglioso di essere italiano e di rappresentare un Paese fatto di persone che non sanno cosa vuol dire mollare. E noi che rappresentiamo questo Paese dobbiamo avere grinta, coraggio e ...

Emis Killa canta un brano di Jake La Furia : 'E' un capolavoro - Sono orgoglioso' : Il 12 ottobre 2018 è uscito 'Supereroe', il nuovo album di Emis Killa, che include tredici brani ed è arricchito dalla partecipazione di svariati nomi di spicco della scena hip hop italiana – su tutti spiccano i nomi di Guè Pequeno e Gemitaiz – ma anche e soprattutto dalla presenza di un vero e proprio peso massimo del Rap game internazionale, uno dei rapper più famosi al mondo in questo momento, ovvero il newyorkese di origine messicana e ...

Shevchenko cuore rossonero : “Sono orgoglioso di questo nuovo Milan!” : Andry Shevchenko ha parlato del suo rapporto con l’Italia con un focus sulla sua ex squadra, il Milan di Gennaro Gattuso Andry Shevchenko è molto legato al nostro paese e non solo per la sua lunga militanza al Milan. L’ex calciatore rossonero, ha parlato alla Gazzetta dello sport del suo rapporto con il Bel paese: “L’Italia mi ha segnato in tanti modi. In Italia ho incontrato mia moglie, in Italia è nato il mio primo figlio ...

Salvini : non Sono preoccupato per indagine - semmai Sono orgoglioso : Roma – “Ricordo a quest’aula che sono ancora indagato per sequestro di persona per aver contrastato l’immigrazione illegale e a chi mi chiede se sono preoccupato rispondo che ne sono assolutamente orgoglioso”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante il question time alla Camera. L'articolo Salvini: non sono preoccupato per indagine, semmai sono orgoglioso proviene da RomaDailyNews.

X Factor - Alessandro Gassmann sul figlio Leo : "Non ne sapevo niente - Sono orgoglioso ma deve finire l'università" : L'8 ottobre 2018 lo vedremo nuovamente nei panni dell'Ispettore Lojacono, alle prese con i nuovi casi de I Bastardi di Pizzofalcone 2, ma Alessandro Gassmann nei giorni scorsi si è ritrovato anche a dover commentare l'esibizione del figlio Leo, che ha partecipato alle audizioni di X Factor 12 con un brano in inglese scritto da lui, "Freedom".Papà Alessandro sapeva della sua partecipazione al talent show di Sky Uno? Non proprio: "Non mi aveva ...

