Snowboard | intervento perfettamente riuscito per Lastei | rientro previsto tra tre mesi

(Di giovedì 8 novembre 2018) Igorè stato operato alla spalla a Milano,al termine di un periodo di treOperazioneriuscita per Igor, procuratosi la tripla frattura della clavicola destra nel corso delle qualificazioni del big air di Coppa del mondo settimana scorsa sulla rampa di Skipass Modena. Il trentino è stato operato all'Istituto Galeazzi di Milano dal dottor Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI e dovrà osservare un periodo di stop di treprima di tornare in gara. Orfana anche di Ralph Welponer, fermo per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, alla squadra diretta da Valentino Mori in Coppa del mondo rimane solamente Silvia Bertagna nelle gare femminili.