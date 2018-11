Smartphone pieghevole Samsung | presentato il primo prototipo con Infinty Flex Display

Samsung anticipa il futuro e lancia lo Smartphone pieghevole : Ai rumors che si erano rincorsi con una certa insistenza nei giorni scorsi, ha fatto seguito l'annuncio ufficiale di Samsung durante la Developer conference , la conferenza degli sviluppatori che si ...

Samsung lancia lo Smartphone pieghevole e punta tutto sulla Ai : L'azienda coreana sta cambiando pelle in direzione di un business più orientato ai servizi, approfittando dell'enorme diffusione dei suoi hardware, ci sono 500 milioni di prodotti sparsi nel mondo, ...

Samsung annuncia Infinity Flex - il suo primo display-Smartphone pieghevole : Samsung ha da poco mostrato il proprio smartphone flessibile, basato sul nuovo Infinity Flex Display, durante la conferenza per gli sviluppatori. L'articolo Samsung annuncia Infinity Flex, il suo primo display-smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Samsung Infinity Flex Display - ecco lo Smartphone pieghevole : Dopo anni di attesa, Samsung scopre le carte e mostra quale sarà la prossima chiave di sviluppo nel mondo degli smartphone: i Display pieghevoli. Alla Samsung Developer Conference in corso a San Francisco, il colosso coreano ha svelato il nuovo Infinity Flex Display, lo schermo pieghevole in arrivo sui Galaxy nel corso del 2019. Dopo essere riuscita a curvare gli angoli dello schermo (a partire dal Galaxy S6 Edge), Samsung va oltre e riesce a ...

Primo sguardo allo Smartphone pieghevole Samsung in video diretta streaming oggi 7 novembre : Ci siamo quasi: oggi 7 novembre lo smartphone pieghevole Samsung sarà in buon parte protagonista del keynote di apertura della Developer Conference 2018. La diretta streaming dello speciale evento sarà disponibile per tutti direttamente su YouTube e anche su questa pagina del nostro magazine, per non perdersi alcun dettaglio dell'anteprima del produttore. La Samsung Developer Conference doveva essere solo l'occasione per spiegare alla platea ...

FlexPai - il primo Smartphone al mondo con lo schermo pieghevole : Altro che Samsung, Huawei o Apple. Il primato mondiale dello smartphone con display pieghevole appartiene all'azienda cinese, Royole, che negli Stati Uniti ha messo in vendita FlexPai. Nella guerra ...

Royole FlexPai - il primo Smartphone pieghevole al mondo : Samsung è pronta a svelare alla Samsung Developer Conference – in programma il 7 novembre – tutte le novità sul suo Galaxy X, lo smartphone pieghevole al quale il colosso coreano sta lavorando da anni. Ma mentre aspettiamo l’annuncio dell’azienda di Seul, una startup statunitense ha deciso di bruciarla sul tempo presentando il Royole FlexPai, il primo telefono touch in commercio in grado di ripiegarsi su sé stesso. ...

Ultima foto concept Samsung Galaxy X : sarà così lo Smartphone pieghevole? : Che conosceremo più da vicino il Samsung Galaxy X o F, vale a dire il primo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano, a margine dell'omonima Developers Conference (7, 8 novembre), è cosa ormai risaputa: l'OEM ha anche insistito nel ribadire che non presenterà al pubblico in sala alcun prototipo, e che quindi, in tal proposito, c'è da mettersi l'anima in pace. Eppure, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, la compagnia ci sta ...

Sì - Samsung sta per annunciare finalmente il suo Smartphone pieghevole : ... proprio pochi giorni fa una società di nome Royole ha presentato il suo FlexPai , il primo smartphone pieghevole al mondo, il quale ha raccolto inizialmente tanto stupore ma in seguito diverse ...

Rouyu FlexiPai - il primo Smartphone pieghevole al mondo - funziona (più o meno) : Provato il primo smartphone pieghevole al mondo, cioè il Rouyu FlexiPai. A funzionare funziona, però ci sono parecchi bug di sistema a tarparne le ali. Fra app che si aprono involontariamente, sistema di orientamento del display che fa i capricci e un software immaturo pare più un prototipo che altro, almeno per il momento. L'articolo Rouyu FlexiPai, il primo smartphone pieghevole al mondo, funziona (più o meno) proviene da TuttoAndroid.

Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello Smartphone pieghevole - di cui trapelano nuove voci : La Samsung Developer Conference 2018 di domani si prospetta essere un evento piuttosto interessante. Fra i protagonisti ci saranno anche la nuova Galaxy UX basata su Android 9 Pie e il primo smartphone pieghevole del brand. E proprio di quest'ultimo, presunto Samsung Galaxy F, trapelano nuove voci su memoria e colorazioni. L'articolo Alla SDC 2018 di domani Samsung parlerà della nuova Galaxy UX e dello smartphone pieghevole, di cui trapelano ...

FlexPai - ecco il primo Smartphone pieghevole : Aperto misura 7,8 pollici, chiuso sfoggia tre diversi schermi. Lo ha presentato in Cina una startup californiana, pronto per dicembre

Samsung lascia intravedere lo Smartphone pieghevole. Sarà svelato il 7 novembre? : Samsung potrebbe annunciare fra due giorni il suo primo smartphone pieghevole, l’atteso e chiacchierato Galaxy F, o Galaxy X (non è chiaro quale Sarà il nome). Galeotta è un’immagine pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook dell’azienda: più che un’indiscrezione sembra a tutti gli effetti il preludio della presentazione. Tanto vale quindi fare il punto di quello che sappiamo al momento su questo prodotto – o meglio, che ...

Samsung Mobile cambia logo su Twitter per il suo Smartphone pieghevole : Una novità nell'account Twitter di Samsung Mobile sta stuzzicando la curiosità e la fantasia di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori L'articolo Samsung Mobile cambia logo su Twitter per il suo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.