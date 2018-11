Smartphone | addio? Potrebbe essere un bene per la salute

huffingtonpost

: RT @HDblog: LG brevetta il display col buco: smartphone con notch addio? - HDblog : RT @HDblog: LG brevetta il display col buco: smartphone con notch addio? - Asgard_Hydra : LG brevetta il display col buco: smartphone con notch addio? - GiorgioPStream : #LG brevetta il display col buco: smartphone con notch addio? -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Immaginate una vita senza cellulare, o meglio senza lo(perché il telefono oggi è quasi più intelligente di noi!)? Impossibile, vero? Toglieteci tutto, ma il telefonino no! Eppure, secondo quanto si legge nei numerosi studi scientifici condotti dagli esperti sulla connessione tra l'uso frequente delloe l'insorgenza di tumori sarebbe meglio tenerlo lontano il più possibile dal nostro organismo.Ogni giorno, usiamo il telefonino per scattarci selfie, per inviare messaggi e telefonare, senza immaginare che queste irrinunciabili azioni quotidiani ed abituali, a lungo andare, ciro danneggiare. In che modo? Me lo sono chiesta più volte in questo periodo, soprattutto leggendo le opinioni discordanti tra gli scienziati da un lato ed i produttori di cellulari dall'altro.E la risposta non mi è piaciuta molto. Secondo il ...