Singles Day 2018 | il Black Friday cinese che sfida Amazon e gli altri E si può comprare

Sapete cos’è il Singles ’ Day? : Come il Black Friday, è una giornata di novembre in cui su internet si possono comprare molti prodotti a prezzi scontati: ma solo sui siti cinesi

Si avvicina il Singles Day : scopriamo le offerte di GearVita per lo Shopping Festival : Ha preso il via l'iniziativa promozionale di GearVita, che ci porterà fino al Festival dello Shopping, in programma il prossimo 11 novembre. L'articolo Si avvicina il Singles Day: scopriamo le offerte di GearVita per lo Shopping Festival proviene da TuttoAndroid.