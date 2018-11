Silvia Provvedi scopre la storia tra Corona e Asia Argento | la reazione

Grande Fratello Vip 2018 - Signorini svela a Silvia Provvedi la relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona - lei lo fredda : «Se lo può ... : Caschetto nero e abito gold Ilary Blasi entra nella casa del Grande Fratello Vip 2018 insieme ad Alfonso Signorini. La diretta , che stiamo seguendo su Leggo.it , parte subito con il botto. Signorini ...

Fabrizio Corona furioso con Francesco Monte : «Ha inviato un sms hot alla mia ex Silvia Provvedi» : Fabrizio Corona attacca Francesco Monte . L'ex paparazzo torna a far parlare di sé. E dopo le recenti foto di una sua presunta storia con Asia Argento , l'ex re dei paparazzi torna alla 'carica' con ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte sputtanato da Fabrizio Corona : l'sms scandaloso a Silvia Provvedi : Povero Francesco Monte . Mentre lui si trova all'interno della casa del Grande Fratello Vip , a demolirlo ci pensa Fabrizio Corona , che lo ha attaccato in modo durissimo in un'intervista al sito ...

Giulia Salemi sbaglia con Francesco Monte - parla Silvia Provvedi : Silvia Provvedi dà un consiglio a Giulia Salemi su Francesco Monte Silvia Provvedi ha dato un consiglio a Giulia Salemi in queste ore. L’ex di Fabrizio Corona ha voluto istruire la modella su come comportarsi con Francesco Monte, sottolineando che il suo atteggiamento troppo pressante in queste settimane sarebbe sbagliato. La cantante delle Donatella si è confrontata a lungo con l’influencer in giardino nelle prime ore della ...

Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi si racconta : “Le mie domeniche in carcere per Fabrizio”. Leggi le sue parole : Silvia Provvedi a cuore aperto. La cantante de ‘Le Donatella’, che fino a qualche settimana fa appariva piuttosto fredda rispetto ai coinquilini del ‘Grande Fratello Vip’, si è sciolta e ha parlato della sua... L'articolo Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi si racconta: “Le mie domeniche in carcere per Fabrizio”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018 - misterioso spasimante per Silvia Provvedi : «Ti aspetto. Malefix» : Silvia Provvedi ha ricominciato dentro la casa del Grande Fratello Vip e si è lasciata alle spalle la storia d'amore con Fabrizio Corona . C'è però una sorpresa che, oltre ad aver regalato un sorriso ...

Silvia Provvedi fa un racconto choc sul carcere e su Fabrizio Corona : Fabrizio Corona: il racconto di Silvia Provvedi sul carcere Il passato di Silvia Provvedi continua a tornare alla mente. Dopo aver chiuso definitivamente con Fabrizio Corona nella quinta diretta del Grande Fratello Vip 3, la cantante de Le Donatella continua a parlare dell’ex rievocando i due anni di relazione e il difficile momento del carcere. Nelle prime ore della mattina Silvia si è sfogata in giardino con i suoi compagni di reality, ...

Silvia Provvedi è la vincitrice del GF Vip : parla Alfonso Signorini : Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi vincitrice? parla Alfonso Signorini Alfonso Signorini ha un’idea ben chiara su chi vincerà la terza edizione del Grande Fratello Vip. Il direttore della rivista ‘Chi’, nella sua trasmissione web ‘Casa Signorini’, la vittoria finale potrebbe andare ad una donna e per la precisione a Silvia Provvedi. L’opinionista del reality show più spiato d’Italia si è sbilanciato: ...

Silvia Provvedi riceve una sorpresa da uno spasimante segreto : ecco chi è Malefix : GF Vip: Silvia Provvedi riceve uno striscione aereo da Malefix Poco fa sulla casa più spiata dagli italiani è planato un aereo con uno striscione per Silvia Provvedi. Lo striscione recitava: “Silvia sei unica…Ti aspetto…Malefix…” Parole che hanno emozionato molto la giovane inquilina vip della dimora “gieffina”, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime dalla commozione. Anche gli altri concorrenti ...

Silvia Provvedi e Malefix - l’aereo al Gf Vip 2018 scatena il gossip : è amore? : Silvia Provvedi è fidanzata con Malefix? Lui le manda un aereo al Gf Vip 2018 Lecito domandarsi se Silvia Provvedi sia fidanzata. Malefix, questo il soprannome del ragazzo che sta frequentando, stamattina le ha fatto arrivare un messaggio aereo per farle capire che lui c’è ancora. La gemella delle Donatella aveva bisogno di un segnale […] L'articolo Silvia Provvedi e Malefix, l’aereo al Gf Vip 2018 scatena il gossip: è amore? ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi vs Fabio Basile : «Dovresti essere meno superficiale. Hai fatto una figura di m*rda da uomo». Monsè derisa : Fabio Basile “Io non sono venuta qui a fare la pagliaccia, quando fanno i pagliacci non ci sto”. L’ira funesta di Silvia Provvedi è andata in scena nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Durante una festa organizzata in occasione di Halloween, la cantante de Le Donatella si è scagliata contro Fabio Basile, colpevole di aver riso di fronte ad una confidenza fatta da Maria Monsè. Tutto ha avuto inizio quando i coinquilini si sono riuniti per ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini lancia il nome del vincitore : 'Silvia Provvedi - quotazioni alle stelle' : 'E' ancora prematuro parlarne, ma in questo momento le quotazioni di Silvia Provvedi sono alle stelle'. Parola di Alfonso Signorini , co-conduttore del Grande Fratello Vip . Signorini parla a ruota ...

Fabio Basile e Silvia Provvedi : pace fatta al Grande Fratello Vip : GF Vip: Silvia Provvedi e Fabio Basile si chiariscono Durante la festa di Halloween di ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato un duro scontro tra Fabio Basile e Silvia Provvedi. Il motivo? Maria Monsè, ad un certo punto della serata, ha raccontato un bruttissimo episodio del suo passato. Difatti la donna, con le lacrime agli occhi, ha confessato agli altri inquilini vip della casa più spiata dagli italiani di aver rischiato ...