Sicilia | Francesco Cascio assolto in via definitiva | “Grande soddisfazione”

(Di giovedì 8 novembre 2018)l’assoluzione dall’accusa di concorso in corruzione per, l’ex Presidente dell’Assemblea regionalena, che a causa della Legge Severino aveva dovuto lasciare lo scranno all’Ars dopo la condanna a due anni in primo grado. “Oggi per me è un giorno di grande soddisfazione ma non riesco a gioire dopo avere appreso dalla stampa del ritrovamento del corpo del Collega Liotta , porgo le mie condoglianze alla famiglia”, si limita a direche nel frattempo ha lasciato la politica per tornare a fare il medico dentista. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale di Palermo contro la sentenza della corte d’appello che aveval’ex coordinatore regionale Forza Italia in. La vicenda riguarda la presunta corruzione per la concessione di una finanziamento con fondi europei per la ...