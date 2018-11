Shock in strada | gemelline appena nate gettate da auto in corsa | si salva solo una

Shock in strada - nel fosso una moto e un giovane senza vita : era motociclista di 28 anni : La vittima è il moto ciclista 28enne Francesco Mazzini, vittima di un terribile incidente strada le in moto . Alla tragedia nessuno però avrebbe assistito e la vittima è rimasta nel fossato a lungo prima di essere notato da alcuni automobilisti di passaggio che poi hanno allertato i soccorsi.Continua a leggere

Shock per il calcio italiano - morto calciatore ex Cagliari in un incidente stradale [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/6 LaPresse/Donato Fasano ...