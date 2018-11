Sherol Dos Santos interpreta La Voce Del Silenzio di Mina e si commuove video

X Factor 2018 Sherol Dos Santos canta La Voce Del Silenzio di Mina VIDEO : La terza puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 8 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Sherol Dos Santos della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL TERZO LIVE X Factor 2018 Sherol Dos Santos canta La Voce Del Silenzio di Mina Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo ...

X Factor 2018 Sherol Dos Santos canta Rank and File di Moses Sumney VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Sherol dos Santos della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Sherol dos Santos canta Rank and File di Moses Sumney Sherol dos Santos è arrivata ai Live Show dopo ...

X Factor 2018 Sherol Dos Santos canta Can’t Feel My Face di The Weeknd VIDEO : La prima puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 25 ottobre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Sherol dos Santos della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL PRIMO LIVE X Factor 2018 Sherol dos Santos canta Can’t Feel My Face Sherol dos Santos è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il ...

X Factor 2018 - under donna : Luna Melis - Martina Attili e Sherol Dos Santos : Manuel Agnelli e le 3 under donna - X Factor 2018 Ai live di X Factor 2018, la categoria delle under donna è guidata da Manuel Agnelli ed è formata da Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos. Luna Melis a X Factor 2018 Luna Melis, in gara con il nome d’arte Luna, ha 16 anni e viene dalla provincia di Cagliari. Nella vita frequenta il terzo anno del Liceo Linguistico, ma sul palco si trasforma già in una vera e propria leonessa, ...

Le under donne di X Factor 12 : il percorso di Luna Melis - Sherol Dos Santos e Martina Attili dalle audizioni ai live : In attesa della fase live, che andrà in onda con la prima puntata domani 25 ottobre, conosciamo meglio le under donne di X Factor 12. Le tre ragazze sono Martina Attili, Sherol Dos Santos e Luna Melis, ma andiamo con ordine. Martina Attili è classe 2002 e proviene da Roma, ma a soli sedici anni è riuscita a convincere tutti e quattro i giudici alle audizioni. Nella prima fase di selezione, Martina si è presentata con un suo brano inedito ...

