Servirebbero idee opposte | per opporsi al salvinismo

fanpage

: @beppe_grillo sono idee che, in questa epoca in italia servirebbero per salvaguardare il nostro territorio. - ArthurMille : @beppe_grillo sono idee che, in questa epoca in italia servirebbero per salvaguardare il nostro territorio. -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Per fare opposizione, perché da fuori appaia veramente qualcosa di diverso e di alternativo piuttosto che la brutta copia sbiadita, bisognerebbe essere capaci di elaborare, soluzioni diverse, immaginare mondi che non trovano spazio nella discussione generale, avere il coraggio di non inseguire le pulsioni generali (che è cosa ben diversa dal minimizzarle e addirittura percularle) e guardare negli occhi la realtà percepita per smontarla pezzo per pezzo. Ci vuole coraggio, certo, e servono ancheben chiare.