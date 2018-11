Serie A | Milan-Juventus a Mazzoleni Irrati per Roma-Sampdoria

Video/ Udinese Milan - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 11giornata - - IlSussidiario.net : Video Udinese Milan , risultato finale 0-1, : alla Dacia Arena i rossoneri si impongono all'ultimo secondo, decide ancora una rete di Alessio Romagnoli.

Pagelle/ Udinese-Milan - 0-1 - : i voti della partita - i protagonisti ai raggi x - Serie A 11giornata - - IlSussidiario.net : Pagelle Udinese Milan: i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena, i giudizi a tutti i protagonisti nell'undicesima giornata della Serie A.

Serie A - colpaccio Milan con l'Udinese : ancora Romagnoli all'ultimo secondo - Higuain infortunato : Al 92' con il Genoa , al 97' con l' Udinese . Il Milan si aggrappa al suo capitano Romagnoli , che con un altro gol bellissimo regala la terza vittoria di fila ai rossoneri. Al Friuli partita pazzesca:...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Milan 0-1. Romagnoli in pieno recupero regala i tre punti a Gattuso : Il Milan passa per 0-1 in casa dell’Udinese nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e aggancia nuovamente la Lazio, salendo a quota 21. I friulano restano a 9 in compagnia del Bologna al 17° posto, a ridosso della zona retrocessione. Nel primo tempo infortunio ad Higuain, che lascia il campo per problemi alla schiena, poi Cutrone fallisce l’occasione del vantaggio. Nella ripresa è Suso a sprecare da ottima posizione, ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Micov e Guidatis firmano il successo dell’Olimpia Milano su Torino [CLASSIFICA] : L’Olimpia Milano sbanca il PalaRuffini di Torino nell’ultimo match della 5ª giornata di Serie A: Micov e Guidatis, entrambi con 16 punti, risultano decisivi per il successo dei Campioni d’Italia in carica La 5ª giornata del campionato di Serie A si conclude con un posticipo emozionante e combattuto fra Torino e Olimpia Milano. I ragazzi di coach Pianigiani escono dal PalaRuffini con 2 punti importantissimi, ottenuti su un campo difficile, ...

Basket Serie A : Milano nel finale schiaccia Torino - Venezia resta in scia : La coppia non scoppia. Milano e Venezia continuano a braccetto la loro marcia in vetta alla Serie A, ancora imbattute dopo 6 giornate. L'Olimpia risponde nel posticipo alla chiamata della Reyer, che ...

Diretta/ Torino Olimpia Milano - risultato live 57-57 - 30' - streaming video e tv Rai : 4quarto - Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Torino Olimpia Milano info streaming video e tv Rai: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 5giornata , oggi 4 novembre,

Basket - 5a giornata Serie A 2018-2019 : sempre al comando Milano e Venezia. Cremona supera Sassari e sale al terzo posto : Dopo l’anticipo di ieri sera con la vittoria di Avellino contro Trento e il successo odierno di Reggio Emilia su Varese nella sfida di mezzogiorno, si è chiusa questa sera la 5a giornata della Serie A 2018-2019. Al comando della classifica rimangono a punteggio pieno Milano e Venezia grazie ai successi contro Torino e Bologna. sale al terzo posto Cremona grazie alla vittoria contro Sassari, mentre si allarga il gruppo delle squadre a sei ...

LIVE Torino-Milano basket - Serie A in DIRETTA : netta vittoria dell’Olimpia (71-93) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiat Torino-Olimpia Milano, sfida valevole per la quinta giornata della Serie A di basket. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in Eurolega contro l’Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e ...

Highlights Serie A Udinese-Milan 0-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Questa sera il Milan alla Dacia Arena di Udine cercava i tre punti per confermarsi in zona Champions, obiettivo stagionale dichiarato dalla società rossonera. Così però che non sembrava essere riuscito per gli uomini di Gennaro Gattuso. Gli ospiti fino al 97′ avevano impattato contro l’Udinese non riuscendo ad andare oltre il pareggio per 0-0. […] L'articolo Highlights Serie A Udinese-Milan 0-1. Video Gol, pagelle e tabellino ...

Posticipo Serie A - Udinese-Milan 0-1 : 22.34 Incredibile finale al 'Friuli' col Milan che gioisce per un successo che arriva al 97' grazie al gol di Romagnoli. I rossoneri segnano pochi istanti dopo l'espulsione di Nuytinck e grazie a una clamorosa ingenuità di Opoku,che regala il pallone al Milan a difesa udinese scoperta: Cutrone fila in area, doppio scambio Suso-Romagnoli e 0-1. Il Milan resta così attaccato alla Lazio al 4° posto. I rossoneri attaccano di più, ma si rendono ...

Posticipo Serie A - Usinese-Milan 0-1 : 22.34 Incredibile finale al 'Friuli' col Milan che gioisce per un successo che arriva al 97' grazie al gol di Romagnoli. I rossoneri segnano pochi istanti dopo l'espulsione di Nuytinck e grazie a una clamorosa ingenuità di Opoku,che regala il pallone al Milan a difesa udinese scoperta: Cutrone fila in area, doppio scambio Suso-Romagnoli e 0-1. Il Milan resta così attaccato alla Lazio al 4° posto. I rossoneri attaccano di più, ma si rendono ...

LIVE Torino-Milano basket - Serie A in DIRETTA : l'Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat vuole la rivincita della Supercoppa : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Fiat Torino-Olimpia Milano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

LIVE Torino-Milano basket - Serie A in DIRETTA : l'Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat ritrova Larry Brown : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Fiat Torino-Olimpia Milano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...