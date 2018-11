Sergio Mattarella | “Non tarare economia su orizzonti interni Rischioso fare calcoli di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 novembre 2018) “Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno”. E ancora: “Non c’è calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l’intera comunità”. Sono due dei passaggi salienti dell’intervento del presidente della Repubblicadurante l’incontro al Quirinale i cavalieri del lavoro. Chiaro nelle parole del capo dello Stato il riferimento alla odierna situazione economica politica dell’Italia, specie per quanto riguarda i rapporti con il resto dell’Europa e con le generazioni future. Il pensiero del successore di Napolitano, inoltre, sono arrivate quasi in contemporanea con le previsioni autunnali della Commissione Ue, che ha rivisto al ribasso le stime contenute nella manovra del ...