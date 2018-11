Selena Gomez fuori da riabilitazione : ANSA, - NEW YORK, 8 NOV - Selena Gomez e' fuori da un centro riabilitativo di New York dopo aver sofferto un esaurimento nervoso. La cantante, 26 anni, aveva avuto un tracollo di nervi dopo due ...

Selena Gomez è l’artista femminile più ascoltata su Spotify in questo momento : Go Sel Go! The post Selena Gomez è l’artista femminile più ascoltata su Spotify in questo momento appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez ha lasciato la rehab : Dopo quasi un mese di ricovero, Selena Gomez sarebbe tornata a casa. La giovane cantante avrebbe lasciato la rehab di New York, come riportato da E! News, tornando così ai propri affetti.L'ex compagna di Justin Bieber, affetta da Lupus, aveva avuto un esaurimento nervoso, causato dai ripetuti ricoveri ospedalieri. Colpa, si fa per dire, del trapianto del rene che nel 2017 le ha salvato la vita. Per questo motivo la Gomez è letteralmente ...

Selena Gomez lascia il centro di salute mentale dopo il crollo emotivo - slitta ancora l’uscita del nuovo album? : Selena Gomez è fuori dal centro di salute mentale in cui è stata in cura nelle ultime settimane: lo scorso ottobre la popstar e attrice, in procinto di rilasciare un nuovo album di inediti ormai pronto, era stata ricoverata in seguito ad un crollo emotivo. A causare il suo malessere sarebbe stato un calo del numero di globuli bianchi, valore costantemente monitorato dopo il trapianto di rene subito un anno fa. Un dettaglio che si è aggiunto ai ...

Selena Gomez : questo video inedito di lei mentre canta “Bottle It Up” di Sara Bareilles ti farà emozionare : <3 The post Selena Gomez: questo video inedito di lei mentre canta “Bottle It Up” di Sara Bareilles ti farà emozionare appeared first on News Mtv Italia.

Cristiano Ronaldo è la persona più seguita al mondo su Instagram - dopo aver superato Selena Gomez : Cristiano Ronaldo – attaccante portoghese della Juventus, uno dei calciatori più forti e famosi della storia del calcio – ha superato la cantante Selena Gomez ed è ora la persona più seguita al mondo su Instagram. Ronaldo ha ora 144,6 milioni The post Cristiano Ronaldo è la persona più seguita al mondo su Instagram, dopo aver superato Selena Gomez appeared first on Il Post.

Instagram : Selena Gomez perde il primato - ecco chi è il più seguito al mondo - e la classifica Top20 - li conoscete tutti? - - : Instagram i 20 più seguiti al mondo 1, Cristiano Ronaldo " 144 milioni 2, Selena Gomez " 144 milioni 3, Ariana Grande " 132 milioni 4, Kim Kardashian " 119 milioni 6, Beyoncé " 119 milioni 7, Dwayne ...

Cristiano Ronaldo da record... anche sui social! Spodestata la 'regina' di Instagram Selena Gomez : Cristiano Ronaldo diventa il più seguito di Instagram: con più di 144 milioni di follower, il calciatore spodesta Selena Gomez Con 144.345.000 follower contro i 144.324.000 di Selena Gomez , , ...

Cristiano Ronaldo da record… anche sui social! Spodestata la ‘regina’ di Instagram Selena Gomez : Cristiano Ronaldo diventa il più seguito di Instagram: con più di 144 milioni di follower, il calciatore spodesta Selena Gomez Con 144.345.000 follower contro i 144.324.000 di Selena Gomez, , Cristiano Ronaldo spodesta dal ‘trono di Instagram’ la cantante statunitense. Da qualche giorno, grazie al seguito ricevuto per le sue mirabolanti prestazioni sul campo, CR7 è diventato il più seguito del social network. La vicenda dello ...

CR7 è il più seguito su Instagram : superata Selena Gomez : La giornata di ieri, ha sancito definitivamente il sorpasso da parte del fuoriclasse della Juve alla cantante e attrice americana L'articolo CR7 è il più seguito su Instagram: superata Selena Gomez è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Selena Gomez : la pagella dei suoi ultimi look : Selena Gomez, cantante e attrice, ha un bellissimo viso rotondo, colori mediterranei e una forma fisica a clessidra, decisamente mediterranea. analizziamo insieme i suoi look e vediamo se è in grado di valorizzare al massimo la sua fisionomia. Selena Gomez, la pagella dei suoi look: a passeggio per New York in abito nero Di questo look mi piace tutto… fino al ginocchio! Il calzino sarà anche Fendi, ma strozza la gamba sotto il polpaccio e ...

Selena Gomez : in arrivo una nuova canzone con Fergie - Prince Royce e Bad Bunny? : Il singolo si intitolerebbe "Mala" The post Selena Gomez: in arrivo una nuova canzone con Fergie, Prince Royce e Bad Bunny? appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato avrebbe il cuore spezzato per il crollo emotivo di Selena Gomez : Stay strong The post Demi Lovato avrebbe il cuore spezzato per il crollo emotivo di Selena Gomez appeared first on News Mtv Italia.

Britney Spears in riabilitazione? La smentita - un annuncio in arrivo e il messaggio per Selena Gomez : Un portavoce di Britney Spears ha smentito che la popstar sia ad un passo dal ritorno in riabilitazione: secondo alcuni tabloid, la famiglia della cantante l'avrebbe esortata a tornare in cura perché preoccupata di un nuovo crollo nervoso a causa della battaglia legale con l'ex marito Kevin Federline per la custodia dei figli. Gossip Cop ha però smentito le indiscrezioni su una presunta vulnerabilità della Spears, che per quanto sia sempre ...