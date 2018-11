Se anche gli sceicchi si attaccano al Var

L'Ue taglia le stime del Pil : «Italia fanalino di coda Ue - rischi per le banche» : stime negative per l'Italia per quanto riguarda l'economia. Quest'anno il divario di crescita rispetto alla media della zona euro sarà di un punto percentuale: 1,1% contro 2,1%....

Cristiano Ronaldo - gol al Manchester United ed esulta mostrando gli addominali : una dedica a Georgina : Uno sguardo fisso su Lindelöf per tenere le distanze e non finire in fuorigioco. Poi la lunga corsa alle sue spalle, la palla che cade a spiovente e il destro al volo - meraviglioso - che batte de Gea ...

L'Ue taglia le stime del Pil : 'Italia fanalino di coda Ue - rischi per le banche' : Tra gli altri rischi negativi per l'economia segnalano la guerra commerciale Usa-Cina e la Brexit. 'In Europa', scrive inoltre il responsabile della Dg Ecfin della Commissione Ue Marco Buti nella ...

L’Ue taglia le stime del Pil - impennata del deficit : “Possibili ricadute sulle banche e rischi di instabilità finanziaria” : «L’aumento del deficit, insieme a tassi di interesse più elevati e notevoli rischi al ribasso, mettono in pericolo la riduzione dell’alto livello di debito». È racchiusa in questa fase tutta la preoccupazione della Commissione europea, che con le stime economiche autunnali disegna un quadro allarmante per i conti pubblici italiani. Uno scenario che...

CROLLO MARSIGLIA - SIMONA CARPIGNANO E' MORTA/ Ultime notizie - anche il padre conferma "Purtroppo è vero" - IlSussidiario.net : CROLLO palazzi a MARSIGLIA: 'SIMONA CARPIGNANO è MORTA ': ritrovato il corpo della 30enne di Taranto, la conferma degli amici dell'italiana.

Olandese di 69 anni inizia una battaglia legale per cambiare data di nascita : tra i motivi anche lo scarso successo su Tinder : Un signore Olandese ha iniziato una battaglia legale per cambiare legalmente la sua età e migliorare le sue prospettive in materia di appuntamenti galanti. Emile Ratelband, 69 anni, vuole cambiare la data del suo compleanno dall’11 marzo 1949 all’11 marzo 1969, confrontando questa sua volontà a quella di coloro che decidono di cambiare sesso. “Si può cambiare il nome. Si può cambiare il sesso. Perché non cambiare l’età?”, ha dichiarato al De ...

Singles Day 2018 - il Black Friday cinese che sfida Amazon e gli altri. E si può comprare anche da Italia : Il Singles Day cinese come il Black Friday di Amazon: ancora un’altra giornata di shopping online a prezzi scontati. Come funziona in Italia

Gli altoparlanti Spotify Connect disponibili anche per gli utenti gratuiti : Il team di Spotify ha annunciato che ora consente anche ai suoi utenti gratuiti di ascoltare musica tramite gli altoparlanti abilitati a Spotify Connect L'articolo Gli altoparlanti Spotify Connect disponibili anche per gli utenti gratuiti proviene da TuttoAndroid.

Enria vince la battaglia per la vigilanza Ue - anche con il no leghista : Il capo dell'Autorità bancaria, Eba, vince sull'irlandese Donnery. Indicato dai governatori Bce. Decisivo il sostegno di Draghi e Tria Il caso è l'ironia beffarda della storia, la nemesi di chi voleva ...

Juventus-Manchester United - Mourinho : 'Insultato per 90' - ho sbagliato a reagire. Era più giusto un pari' : Dal nulla, la scossa. La Juventus non chiude la partita, il Manchester United la ribalta: allo Stadium finisce con un rocambolesco 2-1 a favore dei Red Devils la sfida della quarta giornata di ...

Il Manchester Mata la Juventus - la perla di Ronaldo abbaglia i bianconeri : Mourinho ‘zittisce’ lo Stadium : La Juventus domina in lungo e in largo fino al gol di Cristiano Ronaldo, poi i bianconeri staccano la spina e si fanno ribaltare dagli inglesi Un dominio totale fino al gol di Cristiano Ronaldo, poi la Juventus stacca la spina e regala tre punti al Manchester United. Prima Mata su punizione, poi un autogol di Alex Sandro fa calare il gelo sull’Allianz Stadium, incredulo davanti allo spettacolo che si offre ai suoi occhi nei minuti ...

Simona Carpignano ritrovata morta a Marsiglia sotto le macerie del palazzo crollato. anche il papà conferma : Simona Carpignano, la ragazza di Taranto dispersa dopo il crollo di due palazzi a Marsiglia, è stata ritrovata morta sotto le macerie dei due edifici. Svanita Anche l'ultima speranza...

Diritti Lgbt - Appendino incontra Lorenzo Fontana : "Torino continua a riconoscere anche le famiglie arcobaleno" : 'Il mondo cambia, la società evolve, il ministro Fontana ha parlato di famiglia e io ho ripetuto che secondo me vanno riconosciute' anche quelle tra partner omosessuali. Chiara Appendino ribadisce la ...

Midterm Usa - Trump perde il mito di “invincibile”. I suoi messaggi conquistano l’America rurale. Ma la piccola borghesia (anche repubblicana) gli volta le spalle : Donald Trump mostra soddisfazione per il risultato elettorale di medio termine. “Un grande successo”, lo definisce, sottolineando che dove ha fatto campagna – in Florida, Indiana, Missouri – i candidati repubblicani hanno vinto. In realtà, il voto di martedì rappresenta una prima, importante battuta d’arresto alla sua avventura politica. Il messaggio su cui Trump ha sinora modellato la sua presidenza continua a risuonare presso una parte ...