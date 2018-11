Scuole al top | la classifica dei migliori licei e professionali a Roma e Milano

Eduscopio 2018 - le Scuole al top. "Bocciare di più non assicura qualità" : Non sempre gli studenti che escono dagli istituti che bocciano di più " e che per questo possono apparire più selettivi " hanno un percorso universitario più agevole. Anzi, "abbiamo individuato una ...

Maltempo : Viminale - valutare stop Scuole : ANSA, - ROMA, 29 OTT - valutare l'opportunità di limitare, "a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico attraverso ...

Maltempo : Viminale - valutare stop Scuole : ANSA, - ROMA, 29 OTT - valutare l'opportunità di limitare, "a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico attraverso ...

Maltempo - allerta rossa in diverse Regioni/ Ultime notizie : stop al Brennero e a Roma chiudono le Scuole : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 00:50:00 GMT)

Plastica - Parlamento Ue verso lo stop ai prodotti usa e getta. M5s a favore - Lega chiede deroghe per Scuole e ospedali : Sono i principali responsabili della Plastica nei mari, ma oggetti e contenitori monouso potrebbero uscire non del tutto sconfitti dai tentativi europei e nazionali di metterli al bando. La battaglia contro l’usa e getta, infatti, porta con sé grossi interessi economici dei produttori, che non tutte le parti politiche sono disposte a sacrificare. Allo stesso tempo, se anche posate, piatti e cannucce di Plastica verranno alla fine banditi o ...

Matera - batteri nell'acquedotto : stop all'acqua potabile e Scuole chiuse : Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha emesso un'ordinanza cautelativa di divieto in tutto il territorio comunale di far uso per fini potabili dell'acqua erogata da Acquedotto Lucano, fino a ...

Assunzioni personale ATA - emergenza Scuole sporche : stop agli appalti di pulizia : I servizi igienici delle scuole italiane sono troppo sporchi. Condizioni igieniche non adatte al benessere degli alunni e così il 51% dei genitori è preoccupato. E’ quanto emerge dall’indagine “Hygiene and Health Report 2018-2019” condotta da Essity, azienda mondiale che opera nel settore dell’igiene e della salute. Ma che fine ha fatto la risoluzione numero 37 di Luigi Gallo (M5S) che a metà settembre sarebbe ...